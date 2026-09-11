Mourinho responde a la polémica de Vinicius con un refrán popular y recuerda a la afición del Real Madrid su cifra histórica

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, continuó defendiendo a su estrella brasileña Vinicius Junior, rechazando los silbidos que recibió el jugador durante la victoria ante el Inter de Milán en la Liga de Campeones el pasado martes.

El Real Madrid se prepara para enfrentarse al Rayo Vallecano mañana sábado por la noche, en la quinta jornada de LaLiga, teniendo en cuenta que el conjunto blanco busca enderezar el rumbo tras sufrir su primera derrota de la temporada a manos del Real Betis el pasado viernes.

"Las piedras y el árbol que da frutos"

Mourinho habló sobre la polémica en torno a Vinicius, el apoyo popular que recibe en ocasiones y las críticas a las que se expone en otras, recurriendo a un refrán portugués para defenderlo.

Dijo, según recogió el diario "AS": "En Portugal hay un refrán, no sé si existe en España con la misma fórmula: 'Solo se tiran piedras a los árboles que dan frutos'. ¿Qué ha hecho Vini aquí en los últimos años? ¿Cuántas Ligas de Campeones ha ganado? ¿Cuántos goles ha marcado? Es un árbol que da muchos frutos. Y la gente tira piedras porque quiere los frutos".

Y añadió: "La mejor versión de Vinicius llegará. La versión del año pasado, cuando el Bernabéu estaba asustado ante el Benfica y él acabó decidiendo el encuentro. Esa versión de Vinicius llegará".

Mourinho prosiguió: "En la era de los datos y las estadísticas, está muy cerca de su velocidad máxima. Ha batido sus récords en carrera de alta intensidad, su récord en recuperaciones de balón y en recuperaciones de balón en el último tercio... Llegará".

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"Mi récord está registrado en Guinness"

Al mismo tiempo, Mourinho se negó a valorar la reacción de la afición del Real Madrid hacia Vinicius, aunque reconoció que escuchar los silbidos contra el jugador brasileño le entristece.

Dijo: "Ni siquiera quiero dar mi opinión, no se trata de criticar ni de opinar. No soy nadie para dar mi opinión. Me siento triste, porque soy muy exigente con los jugadores de mi equipo".

Y continuó el técnico portugués: "Leí unas declaraciones de (Dean) Huijsen, en las que decía que soy una persona pesada y que siempre estoy encima de los jugadores. Y es cierto, exijo mucho. Ser muy exigente significa dar todo lo que tienes".

Mourinho completó: "Yo respeto al jugador que lo da todo. Vinicius quería jugar, quería ayudar, jugó como un equipo y jugó con respeto por su camiseta. Ese tipo de jugadores hace que siempre esté a su lado. Eso no significa que vaya a jugar siempre, pero sí que siempre me encontrará a su lado. Esto me entristece, pero no quiero valorar ni criticar".

Mourinho señaló: "Por mi experiencia, no solo en el Real Madrid, cuando hay una unión entre el equipo y el estadio, eres... no quiero decir invencible, pero estás muy cerca de serlo".

El entrenador del Real Madrid intentó recordar a la afición de su equipo el récord que posee de no perder en su estadio, para subrayar la importancia del apoyo que recibió de las aficiones de sus equipos a lo largo de su carrera.

Dijo: "Todavía tengo un récord en el Libro Guinness en el número de partidos que disputé en mi estadio sin perder en las mejores ligas, 6 o 7 años sin perder... no lo sé. Pero cuando trabajas como un equipo con el estadio, te vuelves invencible, y aun así, cada estadio, en un momento determinado, tiene derecho a reaccionar".

Según el Libro Guinness de los récords, Mourinho posee un récord en el número de partidos disputados en su estadio sin perder en las grandes ligas europeas, durante 9 años, en el periodo comprendido entre febrero de 2002 y febrero de 2011, y durante ese periodo dirigió a 4 equipos: el Oporto, el Chelsea, el Inter de Milán y el Real Madrid (en su primera etapa).

Estado del equipo

Sobre el estado de sus jugadores antes del enfrentamiento ante el Rayo Vallecano, Mourinho dijo: "Contentos, unidos y trabajando bien. Está claro que trabajar bien significa recuperarse bien. Hoy hemos hecho un trabajo táctico y no ha habido gran intensidad. Pero con respeto al rival. Ha conseguido la victoria y ha demostrado su calidad. Mañana debemos estar en plena concentración".

Y añadió: "Aprovecho la pregunta para agradecer al entrenador Íñigo Pérez sus palabras, fueron 'muy amables', y no merecía todo esto. Mañana lo abrazaré".

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