José Mourinho, entrenador del Real Madrid, lanzó unas declaraciones llamativas antes del Clásico frente al Barcelona, en las que abordó las opciones de su equipo en la lucha por los títulos y la polémica relacionada con el árbitro que dirigirá el partido.

Las declaraciones de Mourinho se produjeron en la rueda de prensa que ofreció este sábado, antes del esperado enfrentamiento ante el Barcelona en el estadio "Camp Nou", correspondiente a la décima jornada de LaLiga.

Mourinho confía en la capacidad del Real Madrid para conquistar títulos

Cuando le preguntaron si el Clásico representaba la verdadera prueba para saber si el Real Madrid es capaz de ganar títulos esta temporada, la respuesta del técnico portugués fue contundente, según recogió el diario español "As": "No, el Real Madrid con Mourinho conquista títulos".

La objeción de Mourinho no es por el nombre del árbitro

El entrenador del Real Madrid se refirió a las informaciones que circulan sobre la designación de José Luis Munuera Montero para dirigir el Clásico, en medio de los informes que lo vinculan con la polémica de los pagos al hijo de José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de España.

Próximos partidos BAR Primera División 16:00 RMA Ver

Mourinho afirmó que le sorprendió lo que se comenta sobre la identidad del árbitro, subrayando que su objeción no tiene que ver con el nombre del propio árbitro, y aclaró: "Nunca me molesta el nombre del árbitro. Parto de la premisa de que el árbitro es bueno, pero lo que me molesta es la violación de las normas".

Añadió que, según la información que ha recibido, todavía existe un halo de incertidumbre en torno al asunto, señalando que durante las últimas semanas se han barajado distintos nombres, pero que no ha recibido desde dentro del club ninguna confirmación sobre el rechazo a la designación de un árbitro en concreto.

Una respuesta escueta a las declaraciones de Fermín

Cuando le preguntaron a Mourinho por las declaraciones de Fermín López, jugador del Barcelona, en las que apuntó que el constante debate sobre los árbitros se ha vuelto agotador, el técnico portugués se limitó a una respuesta escueta con una clara insinuación: "¿Qué puedo decir? Hay otras cosas que también nos agotan a nosotros, y siguen ocurriendo".

¿Le aporta el Camp Nou una emoción adicional al Clásico?

Sobre disputar el partido en el estadio "Camp Nou" y si eso le aportaba una dosis extra de motivación, Mourinho restó importancia al escenario, subrayando que no es diferente de jugar en cualquier otro estadio.

Y dijo: "Es como si jugáramos en cualquier otro estadio. Hablamos de un equipo que tiene una gran calidad, pero nada más que eso".