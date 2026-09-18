El argentino Diego Simeone y el portugués José Mourinho vuelven a verse las caras cuando el Atlético de Madrid y el Real Madrid se enfrenten en un nuevo derbi en el estadio Wanda Metropolitano, después de que el último duelo oficial entre ambos técnicos tuviera lugar el 30 de abril de 2014, durante la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones.

Aquel partido enfrentó al Chelsea y al Atlético de Madrid en Stamford Bridge, luego de que el encuentro de ida terminara con empate sin goles en el Vicente Calderón.

El duelo de vuelta fue decisivo, ya que representaba una "final" para llegar a la verdadera final de la competición.

Fernando Torres marcó el único gol del Chelsea, antes de que Adrián López, Diego Costa y Arda Turan lideraran la remontada del Atlético de Madrid, que resolvió el partido por 3-1 y se clasificó para la final.

Aquel fue el sexto enfrentamiento entre Simeone y Mourinho, mientras que el técnico argentino se preparaba para disputar su primera final en la Liga de Campeones.

Antes de eso, concretamente el 17 de mayo de 2013, un derbi de la Copa del Rey reunió a ambos equipos, en el último capítulo de la primera etapa de Mourinho con el Real Madrid, y en el arranque decisivo del ascenso del Atlético de Madrid con Simeone.

En la temporada siguiente, el Atlético se coronó campeón de LaLiga superando al Real Madrid y al Barcelona.

El Real Madrid se adelantó en la final de la Copa del Rey con un gol de Cristiano Ronaldo, antes de que el Atlético de Madrid igualara el marcador por medio de Diego Costa, tras un pase de Radamel Falcao.

En la prórroga, João Miranda decidió el título con un remate de cabeza a pase de Koke, mientras que el Atlético sufrió durante el partido ante las ocasiones del conjunto blanco y los postes.

Thibaut Courtois defendía la portería del Atlético de Madrid en aquella final, antes de encargarse actualmente de proteger la meta del Real Madrid.

Mourinho no ha ganado a Simeone en los últimos 3 duelos entre ambos, después de haber vencido en los 3 primeros, todos ellos en partidos entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid; ganó 4-1 el 11 de abril de 2012 en el estadio Calderón, 2-0 el 1 de diciembre de 2012 en el estadio Santiago Bernabéu y 2-1 el 27 de abril de 2013 en el estadio Manzanares.

Simeone se mantuvo como entrenador del Atlético de Madrid durante todo este periodo, mientras que Mourinho dirigió al Chelsea, al Manchester United, al Tottenham, a la Roma, al Fenerbahçe y al Benfica, antes de su regreso el pasado verano, sin enfrentarse al Atlético, ni a Simeone, ni al estadio Wanda Metropolitano durante ese tiempo.

Durante su etapa como entrenador del Real Madrid, Mourinho logró una única victoria sobre Simeone en 9 partidos, y fue en la final de la Copa del Rey, mientras que el resto de los enfrentamientos terminaron a favor del técnico argentino.