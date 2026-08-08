Mourinho reemplaza a Rodri con su fichaje favorito en el Real Madrid

Un informe periodístico español reveló, este sábado, el plan del entrenador portugués José Mourinho para compensar el fracaso del fichaje de Rodri, centrocampista del Manchester City, por el Real Madrid.

Según el diario español "As", Bernardo Silva afronta un nuevo desafío con el Real Madrid, consistente en ocupar el puesto de mediocentro, después de que Rodri prefiriera fichar por el Barcelona.

La decisión de Rodri fue personal, sin que existiera nada extraño detrás de la operación, mientras que el Real Madrid aceptó su decisión con normalidad tras diez días de reuniones, contactos y un encuentro directo con el jugador.

El rechazo llegó a comienzos de esta semana, y desde ese momento el club volvió a su plan original, elaborado en colaboración con José Mourinho, basado en analizar la plantilla del equipo y sus refuerzos, situando el nombre de Bernardo Silva a la cabeza de sus prioridades, por tratarse de un jugador que por naturaleza tiende a partir desde la banda derecha y acercarse al área rival, pero que también posee la capacidad de asumir sacrificios defensivos y aportar claridad en la organización del juego, algo que ha demostrado en distintas etapas de su carrera.

"As" aclaró que esto no significa que el Real Madrid vaya a dejar de seguir los posibles movimientos en el mercado de fichajes, pero, con la llegada del exjugador del Manchester City, a petición expresa del entrenador, el club considera que el puesto de mediocentro puede quedar cubierto, o al menos contará con una mayor presencia de jugadores en comparación con la temporada pasada.

Durante las primeras conversaciones entre los responsables del Real Madrid y Mourinho, el nombre de Bernardo Silva fue el primero en la lista del entrenador.

Bernardo no es un especialista en esta posición, ni posee las características de Rodri, pero ya ha jugado en esa zona, y el entrenador considera que, junto a Aurélien Tchouaméni, puede asumir la tarea de conformar el punto de partida del juego del conjunto blanco.

Esto no significa que el Real Madrid vaya a dar la espalda al mercado de fichajes cuando quedan más de tres semanas para su cierre.

Todavía se esperan novedades en ambas direcciones, pero la idea de repartir el juego de Bernardo Silva y de que actúe desde una posición más retrasada ya estaba planteada antes del inicio del trabajo del equipo.

Al analizar el mercado de fichajes, los responsables del Real Madrid también son conscientes de que no existe otro jugador como Rodri, pero podría surgir otra oportunidad capaz de desempeñar la función de organizar el juego, aunque con características diferentes.

Durante los últimos meses se ha hablado de Adam Wharton, de 22 años, centrocampista del Crystal Palace; de Kees Smit, de 20 años, jugador del AZ Alkmaar; y de Ayyoub Bouaddi, de 18 años, jugador del Lille.

El Real Madrid ha seguido a todos estos jugadores y, aunque no representan prioridades absolutas, están en el radar del club blanco. Sin embargo, por el momento será Bernardo Silva el jugador que asuma la tarea de la sala de máquinas del equipo madrileño.