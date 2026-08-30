José Mourinho, entrenador del Real Madrid, ha anunciado la alineación de su equipo para enfrentarse al Málaga este domingo, en LaLiga, en el estadio Santiago Bernabéu.

José Mourinho apostó por la rotación e introdujo cinco cambios en el once titular que disputó el partido del pasado miércoles ante la Real Sociedad.

El cambio más destacado fue la participación de Cucurella como titular por primera vez con el Real Madrid, además de la presencia de Rüdiger y Arnold en la línea defensiva, mientras que Konaté y Dumfries descansaron, y también fue reservado Bernardo Silva, cuyo lugar ocupó Camavinga.

En la línea ofensiva, Brahim Díaz supone un refuerzo importante para el tridente de peso formado por Vinicius, Mbappé y Bellingham.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

La alineación titular del Real Madrid fue la siguiente:

Courtois, Arnold, Rüdiger, Huijsen, Cucurella, Camavinga, Valverde, Brahim Díaz, Bellingham, Vinicius y Mbappé.









En cuanto a la alineación del Málaga anunciada por el entrenador Juan Funes, fue la siguiente:

Alfonso Herrero, Puga, Recio, Galilea, Rafita, Larrubia, Dotor, Merino, Rafa Rodríguez, Joaquín Muñoz y Chupete.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"



