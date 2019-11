Mourinho quiere a Bale para 'su' Tottenham, según AS

El galés ya jugó con los Spurs entre 2007 y 2013; sería una de las peticiones del entrenador luso.

José Mourinho ya fue anunciado oficialmente como nuevo entrenador del y una de sus mayores pretensiones ahora pasa por la contratación del madridista Gareth Bale, según publicó este miércoles el diario AS.

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

De acuerdo con aquella publicación, el entrenador portugués del conjunto londinense quiere repatriar a Bale para los Spurs, club al que el extremo de Cardiff abandonó en 2013 a cambio de los 101 millones de euros que pagó entonces el .

El artículo sigue a continuación

Cabe recordar el episodio protagonizado por Bale y Mourinho en la pretemporada del verano de 2017, cuando The Special One, en el marco de la International Champions Cup y entrenando al , se cruzó con el crack de y le susurró al oído “No puedo comprarte porque no hablas”. Esa fue una escena que dio la vuelta al mundo. Más tarde, Mourinho diría en rueda de prensa: “Si Bale estuviera en la puerta de salida, pelearía por él, le esperaría al otro lado”.

Bale, de 30 años, no pasa por su mejor momento en el Real Madrid. Mucho menos después de las últimas semanas y de su reciente celebración con Gales tras conseguir el boleto a la Eurocopa 2020.

El ex del , que nunca fue dirigido por Mourinho debido a que él llegó al Madrid justo cuando el portugués se marchaba del Santiago Bernabéu, jugó 203 partidos con el Tottenham, marcando 56 goles y dando 58 asistencias entre 2007 y 2013.