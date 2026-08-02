Mourinho prepara la sorpresa: una estrella del Real Madrid, en un verdadero aprieto

Trent Alexander-Arnold, la estrella del Real Madrid, se enfrenta a un golpe inesperado que podría poner sus cálculos patas arriba, después de que el técnico José Mourinho comenzara a preparar una sorpresa táctica que podría colocar al lateral inglés en un verdadero aprieto durante la nueva temporada.

El diario español "As" afirmó que Mourinho comenzó a inclinarse claramente por dar a Denzel Dumfries, el nuevo fichaje procedente del Inter de Milán, la preferencia en el puesto de lateral derecho titular, tras el amistoso ante la Fiorentina, en el que la prueba de los dos laterales dobles arrojó resultados dispares.

Y aunque Trent pasó una temporada completa con el equipo, las lesiones recurrentes que sufrió le impidieron imponerse como una opción titular indiscutible, lo que abrió la puerta de par en par para que Dumfries compita con fuerza por el puesto.

La mayor sorpresa radica en que Mourinho, conocido por su preferencia por un fuerte apartado defensivo, ve en Dumfries al jugador más adecuado para su filosofía táctica, especialmente porque el neerlandés cuenta con mejores cualidades defensivas que su homólogo inglés, lo que otorga al equipo un mayor equilibrio en los partidos difíciles.

Por su parte, Trent es consciente de que sus puntos fuertes residen en el excelente control del balón y en la capacidad de coordinarse con los jugadores del centro del campo, pero su limitada aportación defensiva se ha convertido en una carga para el equipo ante extremos peligrosos, lo que lo coloca en una posición delicada frente a Mourinho.

Los informes apuntan a que el entrenador portugués podría recurrir a Trent en partidos concretos que requieran el control del balón y la construcción de las jugadas ofensivas, mientras que Dumfries sería la primera opción en los grandes duelos que exijan solidez defensiva.

Esta decisión, de ejecutarse, colocaría a Trent en un verdadero aprieto, sobre todo porque llegó al Real Madrid en busca de un puesto de titular que hasta ahora no ha conseguido, y podría encontrarse de nuevo en el banquillo en los partidos más importantes.

El panorama completo no se aclarará hasta las próximas semanas, cuando comiencen los partidos oficiales y se definan las opciones finales de Mourinho, pero lo que está claro hasta ahora es que Trent Alexander-Arnold afronta la prueba más difícil de su carrera con el conjunto blanco, y su futuro pende de un hilo.