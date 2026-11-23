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José Mourinho, entrenador del Real Madrid, lanzó unas llamativas declaraciones sobre sus jugadores tras revelar el nivel de agotamiento que sufre el equipo por la acumulación de partidos y las condiciones de los viajes. El técnico señaló que algunos futbolistas ocultan sus problemas físicos para poder jugar y dar lo mejor de sí mismos.

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Según el diario portugués «A Bola», Mourinho habló de las dificultades de su equipo en la rueda de prensa previa al duelo ante el PSV Eindhoven neerlandés en la Liga de Campeones. El técnico recordó los problemas que sufrieron los jugadores en el último partido contra el Celta de Vigo, con muy poco tiempo para prepararlo y viajar.

«Las condiciones del viaje, no entrenar y juntarnos por primera vez un día antes del partido... Por suerte, tengo jugadores que son unos mentirosos de primera, de los que me dicen que están en su mejor momento para jugar aunque no sea así», afirmó el entrenador portugués.

Y añadió: «Los quiero, pero dicen que están en plena forma aunque lo estén pasando mal. En los últimos minutos y en el tiempo añadido todos estaban exhaustos, pero jugaron con una moral muy alta. En circunstancias normales, este tipo de partidos no se ganan».

Mourinho elogió el espíritu de sus jugadores y consideró que la victoria ante el Celta de Vigo no fue solo un resultado positivo, sino una prueba de la determinación del grupo y de su capacidad para superar situaciones difíciles.

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El técnico subrayó que todos los jugadores merecen reconocimiento, incluidos los que ocultaron su cansancio y lo dieron todo para ayudar al equipo a sumar los puntos.

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El entrenador portugués también se refirió a la evolución de Jude Bellingham y destacó su liderazgo y su madurez sobre el terreno de juego pese a su juventud.

Según Mourinho, el centrocampista inglés tiene mentalidad ganadora y siempre muestra sus ganas de vencer. Además, añadió que es un líder en el campo y que tiene una personalidad especial.

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Las declaraciones de Mourinho no se limitaron a la situación del Real Madrid, ya que también abordó los cambios que ha experimentado el fútbol moderno con el aumento del número de partidos y la evolución de los métodos de preparación física y entrenamiento.

El técnico explicó que la gestión de las cargas físicas se apoya ahora en herramientas, datos y cuerpos técnicos mucho más avanzados que en generaciones anteriores. Insistió en que el juego ha cambiado enormemente y en que los entrenadores deben adaptarse a su nueva realidad.

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Estas declaraciones llegan en plena reapertura del debate sobre el impacto físico de un calendario tan cargado, sobre todo tras las lesiones de Harry Kane y Désiré Doué, que han suscitado dudas sobre la capacidad de los jugadores para soportar una presión cada vez mayor.