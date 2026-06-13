Mourinho pide cuatro portugueses... y Mendez irrumpe en el proyecto del Real Madrid

Gracias a su agencia «Gestifute», Jorge Mendes se ha convertido en una de las figuras más influyentes del fútbol español. Su extensa red de contactos y sus vínculos históricos con los grandes clubes le permiten intervenir de forma decisiva en traspasos, renovaciones y ventas que afectan al Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid.

Según Sport, la llegada de José Mourinho ha reforzado la relación entre Florentino Pérez y Jorge Mendes, algo enfriada tras la marcha de Cristiano Ronaldo.

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Recientemente se reunió con Mourinho, José Ángel Sánchez y Jonny Calafat para planificar la temporada 2026-27.

En el encuentro, el agente se convirtió en pieza clave del nuevo proyecto deportivo madridista, y Mourinho pidió los fichajes de Bernardo Silva, Rubén Díaz, Matheus Nunes y Matheus Fernandes.

Mendes también trabaja con el Barcelona: negocia la salida de Ansu Fati al Mónaco y podría influir en la posible venta de Marc Casado. Además, representa a varios jugadores azulgranas, entre ellos Lamine Yamal.

Aunque tradicionalmente ha estado cerca del Atlético, la forma en que se gestionó el fichaje de Silva generó cierta tensión. Pese a ello, sigue siendo un intermediario habitual del club, según «Sport».

Bernardo, que antes tenía acuerdo con el Atlético, fichará finalmente por el Real Madrid este verano.