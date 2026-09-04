El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, criticó lo que consideró una "ingenuidad" de sus jugadores durante la derrota ante el Real Betis (1-0), el viernes por la noche en el estadio de La Cartuja, dentro de la cuarta jornada de LaLiga.

Mourinho dijo, durante la rueda de prensa posterior al encuentro: "Los jugadores del Betis, en este sentido, son más listos que los del Real Madrid; los del Real Madrid son puros e ingenuos. En la primera jugada del partido hubo una tarjeta amarilla clara sobre un jugador que golpeó a Valverde. Y un minuto después, otra amarilla para un jugador que cometió una falta importante sobre Vinícius".

Y añadió: "Pero los jugadores del Real Madrid se levantan enseguida, mientras que los del Betis son más listos, y por supuesto con el apoyo de una afición estupenda que empuja y presiona, consiguen este tipo de cosas".

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Más adelante en la rueda de prensa, un periodista le preguntó: "Ha hablado de un equipo ingenuo, y creo que su traducción al español es simple o inocente. Quería preguntarle si cree que será capaz de dotarlos de más experiencia y competitividad".

Mourinho respondió: "No... quizá me expliqué mal. El equipo ha trabajado muchísimo, y no tengo nada que reprochar a ningún jugador; lo han dado todo. Con la palabra ingenuo o inocente me refiero a que hay situaciones concretas evidentes, como las tarjetas amarillas simples; por ejemplo, el pisotón en el pie... es un caso claro que exige tarjeta amarilla".

Y prosiguió: "En el primer minuto hubo un pisotón en el pie de Fede Valverde, y se quedó de pie... y eso es algo de lo que enorgullecerse como capitán del Real Madrid, es algo que le aplaudo. Pero para darte un ejemplo del otro lado: ese chico (uno de los jugadores del Betis) que estaba tendido, y parecía que se había muerto delante de nuestro banquillo... pensé que vendría la ambulancia a llevárselo, pero al final no hizo falta ninguna ambulancia".

El técnico portugués concluyó: "En ese sentido te lo digo. Cuando juegas partidos contra equipos que tienen este tipo de cultura y esta mentalidad, eso supone un factor que juega en tu contra".

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