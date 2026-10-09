José Mourinho, entrenador del Real Madrid, advirtió sobre la fortaleza del Villarreal, antes del duelo entre ambos equipos, mañana sábado, en la octava jornada de LaLiga española.

El diario AS publicó las declaraciones de Mourinho durante la rueda de prensa, donde afirmó: "El Villarreal tiene un gran nivel y juega bien, aunque actualmente no tenga los puntos que merece, pero terminará la temporada en una mejor posición".

El técnico portugués continuó: "Tras perder el último partido, necesitamos sumar puntos, aunque la preparación para el partido ante el Villarreal no ha sido fácil debido al parón internacional".

Y añadió: "¿Jugará Diomande de titular? ¿Y puede jugar junto a Mbappé y Vinicius? No voy a responder si jugará o no. Yo no miento, y no les diré quién va a participar".

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Señaló: "El Real Madrid puede jugar con cualquiera de sus elementos en la línea delantera, pues contamos con un gran número de jugadores de alta calidad, pero no pueden jugar todos juntos".

Y apuntó: "Si quiero alinear a 4 delanteros, puedo hacerlo. Hemos jugado con 6 jugadores ofensivos durante los últimos minutos ante el Elche, pero no podemos jugar con 7 jugadores ofensivos juntos si queremos mantener el equilibrio".

Explicó: "¿Esperar cambios o roles distintos para algunos jugadores? Durante esta primera etapa hemos descubierto muchas cosas buenas, y también hemos encontrado cosas que necesitan mejorar. Pero eso no significa que haya que hacer cambios radicales. Eso requiere trabajo y tiempo".

Mourinho recalcó: "No puedo llegar aquí y, tras solo un día o dos, decir que vamos a empezar a jugar con 5 defensas y 4 jugadores en el centro del campo, y que vamos a cambiar la posición del lateral. No se puede hacer así".

Y señaló: "El Real Madrid atraviesa una etapa algo complicada. Y en el conjunto merengue, cosas que se consideran normales en otros clubes se convierten en grandes asuntos".

Y concluyó: "El Real Madrid asume parte de la responsabilidad de ello, porque ha logrado muchas victorias durante los últimos diez años, y también antes de eso, por lo que todo adquiere una dimensión diferente".