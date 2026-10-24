Habló José Mourinho, entrenador del Real Madrid, sobre el duelo ante el Barcelona, mañana domingo, en la jornada 10 de LaLiga española.

Mourinho dijo, en la rueda de prensa del partido: "Atravesamos un buen momento, jugamos bien y marcamos goles, pero lo que hemos hecho antes no tiene valor en el Clásico y no tendrá ninguna influencia. Es un partido completamente diferente".

Y añadió: "¿Lecciones de la derrota del Barcelona por 4-0 ante el París? No creo que una derrota en un solo partido vaya a cambiar el estado psicológico del equipo ni su nivel de confianza en sí mismo. Del mismo modo, tampoco habría cambiado mi estado de ánimo si hubiésemos perdido ante el Leipzig por 1-4".

A Mourinho se le preguntó: "¿Va a preparar un plan especial para frenar a Lamine Yamal?". Y respondió: "Todos los jugadores del Barcelona son buenos, y lo mismo ocurre con el Real Madrid. Es un gran jugador, y a los grandes jugadores hay que respetarlos. Pero hay una diferencia entre respetar al rival y cambiar los planes, las estructuras tácticas y renunciar a tu identidad. No lo vamos a hacer, ni ante él ni ante ningún otro jugador que posea esta calidad excepcional".

Un periodista pidió al técnico portugués que diera su opinión sobre Hansi Flick, entrenador del Barcelona, y el "Special One" respondió: "No entiendo las preguntas relacionadas con los rivales. Es un gran entrenador y hace un trabajo excelente. ¿Qué quieren que diga?".