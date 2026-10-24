Mourinho: no cambiaré el plan del Madrid por Yamal, y la pregunta de Flick es incomprensible

Habló José Mourinho, entrenador del Real Madrid, sobre el enfrentamiento ante el Barcelona, este domingo, en la jornada 10 de LaLiga.

Mourinho dijo, en la rueda de prensa del partido: "Estamos pasando por un buen momento, jugamos bien y marcamos goles, pero lo que hicimos anteriormente no tiene valor en el Clásico y no tendrá ningún efecto. Es un partido completamente diferente".

Y añadió: "¿Lecciones de la derrota del Barcelona por 4-0 ante el París? No creo que una derrota en un solo partido vaya a cambiar el estado psicológico del equipo ni su nivel de confianza en sí mismo. Del mismo modo, tampoco habría cambiado mi estado si hubiéramos perdido ante el Leipzig por 1-4".

A Mourinho se le preguntó: "¿Plantearás un plan especial para frenar a Lamine Yamal?". Y respondió: "Todos los jugadores del Barcelona son buenos, y lo mismo se aplica al Real Madrid. Es un gran jugador, y a los grandes jugadores hay que respetarlos. Pero hay una diferencia entre respetar al rival y cambiar los planes y las estructuras tácticas y renunciar a tu identidad. No lo haremos, ni ante él ni ante ningún otro jugador que tenga esta calidad excepcional".

Un periodista pidió al técnico portugués que diera su opinión sobre Hansi Flick, entrenador del Barcelona, y el "Special One" respondió: "No entiendo las preguntas relacionadas con los rivales. Es un gran entrenador y realiza un trabajo excelente. ¿Qué quieren que diga?".