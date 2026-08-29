Mourinho muestra una nueva cara en el Real Madrid: ¿realidad o estrategia mediática?

La personalidad de José Mourinho genera polémica en el entorno del Real Madrid con el inicio de la temporada, a raíz de la nueva imagen adoptada por el técnico portugués, que se muestra más conciliador y empático en sus apariciones públicas y que no se parece demasiado al Mourinho impulsivo y polémico que puso patas arriba al club blanco y al fútbol español hace 15 años.

Según el diario español "Mundo Deportivo", Mourinho ha pasado del lema "conmigo o contra mí", que dividió a la afición del Real Madrid en dos bandos casi enfrentados, a un discurso de unidad que pretende adoptar en su nuevo proyecto. ¿Representa este cambio una realidad verdadera o una mera ilusión? ¿Será este el enfoque habitual durante toda la temporada, o forma parte de una de las estrategias mediáticas en las que el técnico portugués se ha apoyado a lo largo de su carrera?

Mourinho adopta en la actualidad un estilo amable en sus primeras apariciones ante los medios de comunicación, otorgando siempre a sus jugadores el protagonismo, centrándose en los aspectos puramente futbolísticos y evitando cualquier tipo de polémica, salvo el lanzamiento de algunos titulares llamativos aquí y allá, dotando a su discurso de un contenido que va más allá de la simple respuesta a las preguntas de los periodistas.

Hasta ahora, y tras solo cuatro ruedas de prensa, Mourinho no ha entrado en ninguna polémica y ha optado por un tono conciliador con los medios de comunicación, los árbitros, las instituciones y los jugadores, que fueron los principales frentes que marcaron las batallas de su primera etapa en el estadio Santiago Bernabéu y que provocaron un desgaste que acabó con su salida anticipada en 2013, pese a que su contrato seguía vigente.

El nuevo Mourinho, que ha aparecido como un hombre de paz durante su segunda etapa en el banquillo del estadio Santiago Bernabéu, contrasta con la figura del villano que encarnó durante su primera experiencia como técnico del Real Madrid hace 16 años.

Las hemerotecas y la memoria colectiva todavía evocan sus célebres enfrentamientos con periodistas y rivales, como Guardiola y Preciado, con jugadores de su propio equipo, como Iker Casillas y Pedro León, y con los árbitros, además de sus numerosas actitudes que reflejaron su soberbia y su personalidad sumamente impulsiva, rasgos con los que también alcanzó una amplia fama durante sus etapas en los banquillos del Chelsea y el Inter de Milán.

Mourinho declaró antes de su reaparición en el estadio Santiago Bernabéu frente a la Real Sociedad: "Desde hace años, y no solo ahora, me siento más tranquilo y con más control sobre mis emociones".

Las circunstancias parecen favorables en la actualidad en el Real Madrid, pero numerosas voces prevén la aparición del viejo Mourinho cuando aumenten las dificultades, ya sea en forma de resultados negativos o de problemas dentro del vestuario.

Mourinho afirmó en su primera rueda de prensa de esta temporada: "Veremos qué pasa cuando lleguen los malos momentos, porque llegarán, y llegará la frustración. Los jugadores me ayudan a no tener problemas".

Por el momento, el Real Madrid transita por un ambiente muy tranquilo, ya que las victorias consecutivas, el entusiasmo en torno al equipo y el compromiso de los jugadores mantienen oculto al viejo Mourinho.



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