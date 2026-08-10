José Mourinho, entrenador del Real Madrid, reconoció que no pasa mucho tiempo con su familia, pero aseguró que su esposa y sus hijos disfrutan más de la vida cuando él no está con ellos.

El técnico portugués está unido a su esposa y amor de la infancia, Matilde "Tami" Faria, desde hace más de 35 años, y tienen dos hijos: Matilde, de 30 años, y José Mário Junior, de 26 años.

Sin embargo, la familia de Mourinho rara vez viajaba con él por Europa durante sus etapas al frente de Benfica, Oporto, Chelsea, Manchester United, Roma, Inter de Milán y Real Madrid a lo largo de 25 años.

Además, vivió solo en el hotel Lowry de la ciudad de Mánchester durante la mayor parte de su estancia allí y, durante casi todos los años de crianza de sus hijos, estos vivieron en el hogar familiar al oeste de Londres, mientras Mourinho viajaba.

Mourinho, de 63 años, dijo en un nuevo documental a través de la plataforma Netflix: "A veces sientes que debería estar ahí, pero no estoy. Pero no quiero que penséis que la familia significa para mí algo menos importante. Ellos están en un lugar que ni siquiera puede compararse con el fútbol".

Y añadió: "Pero, a decir verdad, sé que disfrutan mucho más de la vida sin mí. Es cierto. Es verdad. Si van a un restaurante conmigo, es distinto a ir sin mí".

José Mourinho suele atribuir a Tami buena parte del mérito de su éxito como entrenador.

Mourinho declaró, mientras aparecían sus fotos en pantalla: "Intento protegerlos todo lo que puedo, pero por supuesto fracaso muchas veces. No es fácil".

Y agregó: "Tami es una madre estupenda, y ellos entienden que lo que soy en el fútbol es mi forma de vida. Tienen que entenderlo. Vosotros me empujáis a hablar de mí mismo, algo que no quiero.

Y continuó: "Creo que tu felicidad, tu tristeza y tus problemas los dejas a la puerta del campo de entrenamiento. Quizá sea una manera anticuada de ver las cosas, pero así soy yo, y al final no quiero cambiar. Ya es demasiado tarde".

Mourinho se siente mucho más cómodo al hablar de su trayectoria y de su labor como entrenador con clubes como el Inter de Milán, el Chelsea y el Real Madrid, donde logró grandes éxitos. Y ahora ha regresado al Real Madrid para afrontar una segunda etapa como entrenador.

En la serie documental aparece Mourinho bromeando y diciendo que está "tranquilo", mientras camina por la costa, llevando dos teléfonos móviles para hacer llamadas y enviar mensajes a su equipo sobre los partidos y los fichajes.

Mourinho explicó, tras su regreso al Real Madrid, que el fútbol es su vida, al afirmar: "El fútbol es un trabajo que me absorbe. Así soy yo. Nada de jardinería, nada de cocina, nada de limpieza, nada de golf, nada de deportes de raqueta, nada".

Mourinho tampoco tiene inconveniente en desempeñar el papel de villano en el fútbol, ni rehúye la polémica, y afirma que no se arrepiente de haber criticado al árbitro Anders Frisk, quien más tarde recibió amenazas de muerte y se retiró del arbitraje tras un polémico partido de la Liga de Campeones de 2005 entre el Chelsea y el Barcelona.

Mourinho comentó al respecto: "La gente dice que hablé demasiado después de aquel partido, pero volvería a hacer lo mismo. Es mi manera de ser. Por eso no soy simpático. No soy simpático. Así son las cosas".

Y cuando le preguntaron cómo se sentía al reconocer que no es una persona simpática, añadió: "Lo hago por orgullo, y crees que estás ayudando a tu equipo a conseguir resultados".