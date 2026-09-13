José Mourinho, entrenador del Real Madrid, habló sobre varios asuntos tras la victoria ante el Rayo Vallecano, este sábado, por 4-1, en la quinta jornada de LaLiga.

Mourinho dijo, en la rueda de prensa del partido: "Arda Güler juega mucho cuando está en el campo. Y diré al 100% que, si Diomande no hubiera sido titular hoy, la primera pregunta habría sido: ¿por qué no juega Diomande? En el banquillo solo ves calidad. Los cambios ocurrirán de un partido a otro. Arda tiene un impacto muy positivo en el rendimiento del equipo. Cuando entró, marcó la diferencia en la estabilidad del juego".

Sobre la situación de Yan Diomande, el técnico portugués comentó: "Soy un poco mayor para sentir presión por la situación de un jugador. Tienes distintas listas de jugadores, y en ocasiones tienes que rezar para que ningún jugador sufra una lesión, y en otras tienes muchas soluciones. Irá mejorando progresivamente. Tiene poco tiempo al máximo nivel y tiene mucho que aprender desde el punto de vista táctico. Pero posee un potencial asombroso".

Y añadió: "Diomande nos da muchas opciones en los duelos individuales, en el pase y en el disparo, y también puede jugar en la posición de Vini y en la banda derecha, así como Arda puede jugar ahí o en la posición de Bellingham. En este momento, quiero ayudarle a desarrollarse".

Y prosiguió: "Vinicius está en mejor forma que nunca desde el punto de vista físico, pero solo le falta un milímetro para alcanzar su velocidad máxima. Su capacidad para repetir esfuerzos es enorme. Es un proceso que va asimilando progresivamente. Mentalmente es muy fuerte y conoce al Real Madrid más que nadie. Juega con una gran responsabilidad, la responsabilidad de jugar para el Real Madrid y para la selección brasileña. Está tranquilo. Los goles llegarán".

Sobre el motivo del último cambio, con la entrada de Cucurella en lugar de Vinicius, Mourinho dijo: "Es sencillo. Quiero ganar, y quiero ganar por el mayor número posible de goles. Cuando vas ganando 3-1, quedan 5 minutos para el final y tienes en el Rayo un lateral muy fuerte y capaz de generar peligro... sentí en ese momento que lo mejor era cerrar la puerta. Para mí, el tiempo de hacer regates y marcar goles había terminado. Y después marcamos el cuarto gol, y eso fue mejor".



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