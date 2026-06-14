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Mourinho mete al Real Madrid en una reñida pugna con el Bayern de Múnich por un fichaje estrella

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El Real Madrid busca reforzar su defensa

El Real Madrid quiere mejorar su defensa para la próxima temporada. Ya fichó a Ibrahima Konaté y a Denzel Dumfries, y ahora busca un central.

 Según informes, Mourinho ha sugerido a la directiva, liderada por Florentino Pérez, fichar a un nuevo defensa antes del inicio de la temporada.

Según Mundo Deportivo, se trata de Tomás Araujo, central portugués de 24 años que ya trabajó con él en el Benfica.

De momento el club no ha movido ficha por él, quizá por la fuerte competencia.

En Portugal, «Correio da Manhã» añade que el Bayern de Múnich también lo sigue.

 Según el diario luso, el Benfica ha comunicado a los clubes interesados que la cláusula de rescisión es de 80 millones de euros y no negociará por debajo de esa cifra.

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