José Mourinho, director técnico del Real Madrid, afirmó que el duelo ante su invitado, el Inter de Milán, en la primera jornada de la fase de liga de la Champions League, previsto para mañana martes en el estadio Santiago Bernabéu, tiene un carácter emotivo para él, aunque ese aspecto no estará presente durante el partido.

Sobre si el encuentro será emotivo, ya que se enfrentará a su antiguo equipo, con el que conquistó el histórico triplete, Mourinho declaró durante la rueda de prensa previa al partido: "Después del partido, sí. Durante el partido, no. Durante el partido, es simplemente otro partido más".

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Respecto a haber calificado a los jugadores del Real Madrid de "ingenuos" tras la derrota ante el Real Betis en LaLiga, en alusión entonces a que no mostraron los tirones o golpes que recibían ante los árbitros, como sí hicieron los jugadores del conjunto andaluz según la opinión de Mourinho, el técnico portugués subrayó que la palabra no era una crítica.

Y explicó: "También tiene que ver con el aspecto cultural. Quizás mi palabra 'ingenuo' se entendió como algo negativo, pero no la dije a modo de crítica, sino que estaba describiendo la realidad tal como es. Y mañana entenderéis bien lo que quise decir. Lo entenderéis con muchísima facilidad".

"Quiero una respuesta de los responsables"

En respuesta a la petición de un periodista de aclarar esas palabras, Mourinho dijo: "No quiero hablar del criterio arbitral. Perdóname, porque voy a esquivar tu pregunta, pero responderé de otra manera".

Y continuó: "Ya que esta pregunta no me la han hecho, la digo ahora: perdimos ante el Betis porque no tradujimos nuestra producción ofensiva en goles. Fin de la historia. Pero el penalti… ¿por qué no se repitió? ¿Es porque la tecnología de video, el VAR, no conoce el reglamento del juego… o porque no quiso hacerlo? Esta es una cuestión sobre la que me gustaría que respondieran los responsables".

Y añadió: "¿Por qué? Si el VAR no pidió repetir el penalti por desconocimiento del reglamento, entonces debe marcharse y dejar el trabajo. Y si no pidió repetirlo porque no quiso, es peor. Y luego hay algo aún peor que eso: si no conocía el reglamento, ¿por qué no llamó al árbitro a la pantalla de revisión? El asunto es un poco extraño".

El técnico del Real Madrid prosiguió: "Quiero ir en la dirección de la buena fe y suponer que no sabía que el jugador estaba dentro del área. Prefiero interpretarlo de esa manera. Pero si esa es la razón, no es el árbitro quien se supone que debe tomar la decisión, sino que es el VAR quien debe hacerlo. Porque dentro de unas semanas o meses, si se produce una situación similar, el penalti se repetirá".

Mourinho subrayó que su reclamación no significa atribuir al penalti la responsabilidad de la derrota del Real Madrid, diciendo: "Y quiero dejar claro que no perdimos por esa jugada, porque quizás habríamos fallado el penalti aunque se hubiera repetido. Pero como entrenador del Real Madrid, y como persona que trabaja en el fútbol, me gustaría saber por qué no se repitió el penalti. Quiero que los responsables me respondan sobre este asunto".

Y continuó: "Y hay otro asunto en este partido que no tiene relación con la jugada anterior: ¿por qué el capitán del Real Madrid recibió una tarjeta amarilla? Cuando Vinicius se dirigió al árbitro, y antes de llegar hasta él, el árbitro le mostró la tarjeta en la cara. Me gustaría saber el motivo".

Y agregó: "¿Por qué siempre se nos dice que el capitán del equipo tiene derecho a acercarse al árbitro, de manera educada, para pedir una aclaración o una explicación? Perdóname por usar tu pregunta para hablar de este asunto, pero quería comentar esta decisión".

El duelo ante el Inter de Milán

En respuesta a una pregunta sobre su propio entusiasmo por enfrentarse al Inter, Mourinho declaró: "En este momento, no es un partido cualquiera para mí, como dije antes. Después del partido lo será, pero durante el mismo no".

Y continuó: "No creo que, durante el partido, alguien vaya a hablar de la persona que está en el banquillo del Real Madrid. Durante el partido, no pensaré en nada del pasado. Chivu (entrenador del Inter de Milán) siempre será uno de mis hombres. Estoy muy contento por él y por lo que está logrando. Lo saludaré antes y después del partido. Pero durante el partido… es solo el partido".

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