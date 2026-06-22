Mourinho le dice a un jugador del Real Madrid a la cara: ¡No te quiero!

Dani Ceballos vuelve a ser un problema para el Real Madrid, como al final de las últimas temporadas, pues la salida del centrocampista andaluz, de 29 años, una prioridad para el club blanco, que busca en el mercado de fichajes reforzar su mediocampo con jugadores experimentados, después de que el entrenador portugués José Mourinho le comunicara abiertamente que no entra en sus planes para la próxima temporada.

Según «Sport», el centrocampista, con un año de contrato, habló con el técnico y comprendió que no contaba para él, así que pidió rescindir su vínculo.

El club ha aceptado para liberar ficha y ahorrar un salario bruto de 10 millones de euros anuales.

Pese al acuerdo, el centrocampista aún no ha firmado la rescisión y no lo hará hasta encontrar un club que iguale o supere su salario, lo que dificulta su salida.

Su alto salario complica su regreso al Real Betis, que no tiene los recursos para pagarle lo mismo. La situación se parece a la del año pasado, cuando el acuerdo con el Lyon francés se cayó en el último momento.

De momento está de vacaciones y espera que sus agentes encuentren una oferta que le convenza; si no rebaja sus pretensiones, no volverá al Real Madrid, pues Mourinho ya dejó claro que no cuenta con él.

A sus problemas se suma su fragilidad física: las lesiones musculares le han convertido en un jugador marginal que apenas ha contado para los últimos entrenadores.

El Real Madrid le necesita fuera para inscribir al nuevo fichaje y cumplir con el ‘fair play’ financiero de LaLiga, por lo que su salida es urgente antes del cierre del mercado.