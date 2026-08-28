El brasileño Vinicius Junior regresó al estadio Santiago Bernabéu con una imagen diferente al comienzo de la nueva temporada, después de resolver su futuro renovando su contrato con el Real Madrid hasta el año 2032, para iniciar una nueva etapa en su trayectoria dentro del equipo, cuyo título más destacado es la aceptación de su nuevo rol y el trabajo por recuperar su mejor nivel.

Según lo publicado por el diario español "As", Vinicius disputa su novena temporada con la camiseta del Real Madrid, pero su posición dentro del proyecto ya no es la misma que en las temporadas pasadas, después de que Kylian Mbappé y la presencia de Bellingham se convirtieran en las dos caras más destacadas del equipo bajo la dirección del portugués José Mourinho, algo que el extremo brasileño aceptó tras renovar su contrato.

Vinicius demostró en los dos primeros partidos de Liga que está preparado para lidiar con su nueva realidad lejos de las comparaciones, ya que marcó un gol y dio otra asistencia ante la Real Sociedad, días después del enfrentamiento contra el Espanyol que fue testigo del brillo de Bellingham, mientras que Mbappé comenzó su temporada con fuerza y marcó 3 goles en la portería de la Real Sociedad.

El nuevo comienzo de Vinicius parece también diferente en cuanto a su relación con la afición del Real Madrid, después de haber vivido durante los últimos meses una situación de tensión debido al descenso de su nivel y a la falta de claridad sobre su futuro con el club. Los silbidos de desaprobación aparecieron contra él en el enfrentamiento ante la Real Sociedad, pero no se prolongaron mucho tiempo después de que el jugador comenzara a recuperar su influencia dentro del campo.

El giro decisivo llegó cuando Vinicius marcó y dio otra asistencia, contribuyendo directamente a la victoria del Real Madrid, con lo que el sonido de las gradas se transformó gradualmente de los silbidos a los aplausos, en una escena que devolvió algo de la relación que unió al jugador con la afición durante sus mejores momentos.

Mourinho decidió sustituir a Vinicius tras el gol, para que el jugador recibiera el aliento de la afición del Santiago Bernabéu, explicando después del partido: "No habría hecho jugar a Vini de no ser por el gol, y de no ser por esa sensación positiva. Pensé que era mejor sustituirlo después del gol, y fue bueno que jugara para que sintiera el cariño de la afición".

El técnico portugués es consciente de que el regreso de Vinicius a su nivel habitual representa un elemento importante en el nuevo proyecto del Real Madrid, mientras que parece que el propio jugador decidió pasar página de la polémica y las comparaciones, y reordenar sus cartas dentro del equipo, con la esperanza de que la "noche de los silbidos" se convierta en el inicio de una nueva etapa cuyo título sea el brillo de nuevo.