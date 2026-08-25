El portugués José Mourinho, director técnico del Real Madrid, habló sobre numerosos temas importantes relacionados con el equipo antes del enfrentamiento ante la Real Sociedad, previsto para mañana miércoles por la noche en el estadio «Santiago Bernabéu», en el partido aplazado de la primera jornada de LaLiga española.

El enfrentamiento reviste gran importancia para el conjunto blanco, que busca lograr su segunda victoria consecutiva tras el complicado triunfo por 2-1 ante el Espanyol en la jornada inaugural, y continuar su fuerte arranque bajo la dirección de Mourinho.

El Real Madrid espera aprovechar los factores del terreno de juego y la afición para sumar tres nuevos puntos y reforzar su posición en la clasificación, en medio de la temprana competencia con el Barcelona, que inició su camino con una gran victoria sobre el Elche por 5-0.

El enfrentamiento entre el Real Madrid y la Real Sociedad de la primera jornada se aplazó debido a la participación de varios jugadores del conjunto blanco en las últimas fases del Mundial 2026, antes de que se fijara una nueva fecha para el partido.

Mourinho: No quiero un recibimiento especial en el Bernabéu

Mourinho dijo sobre el enfrentamiento ante la Real Sociedad: «Es el primer partido en nuestra casa, pero es uno de 19 partidos. Cada punto es importante. Nuestro objetivo es ganar, con respeto a un equipo que lo merece, que tiene una identidad clara y grandes jugadores, y que nos pondrá las cosas difíciles».

Y añadió: «Ante el Espanyol sentimos el apoyo de la afición del equipo rival, y mañana esperamos el apoyo de nuestra afición. Espero que el equipo muestre la misma hambre de victoria, el espíritu, la capacidad de resistencia, la fuerza y la calma, y que la afición lo vea y lo sienta».

El técnico portugués habló sobre el estado físico de los jugadores del Real Madrid, afirmando: «El Espanyol entró al partido con un nivel de intensidad que nosotros no teníamos. Contamos con una estructura básica que incluye jugadores que han trabajado durante más tiempo, y disputar partidos acelera el proceso de alcanzar el estado físico normal».

Y continuó: «Los jugadores deben participar en los partidos, como Cucurella, por ejemplo. Utilizamos datos objetivos y científicos, y los combinamos con mi experiencia; además, el instinto también es importante».

Sobre su regreso al estadio Santiago Bernabéu, Mourinho dijo: «No quiero que el Bernabéu me reciba de una manera especial, sino que reciba al equipo con su pasión. En algún momento, ese amor pasó por una etapa difícil la temporada pasada, pero ahora no partimos de cero».

Y añadió: «Yo no soy importante. Puedo controlar mis emociones y disputar el partido con normalidad, aunque no es un partido cualquiera porque son tres puntos. Quiero que el equipo sienta algo diferente a lo que sintió la temporada pasada».

Mourinho critica el trato hacia Vinicius

Mourinho abordó el trato que recibe el brasileño Vinicius Junior dentro del terreno de juego, subrayando que existe una diferencia clara en el trato hacia él en comparación con otros jugadores.

Y dijo: «No vi todos los partidos de ambos equipos la temporada pasada, así que no puedo decir mucho, pero lo que sí puedo decir es que hay una diferencia clara en el trato que recibe Vinicius en comparación con los demás jugadores».

Y añadió: «Ha entrado en una espiral, y los rivales sienten que pueden hacerle eso, y de hecho lo hacen. Es como los niños pequeños; llegan hasta donde les dejas llegar. Es un trato que no me gusta».

Mourinho habló sobre uno de los casos que sufrió Vinicius, afirmando: «Recibió una patada que fue una agresión, y debería haber sido tarjeta roja. Y salvo algunas cosas, el arbitraje me gustó mucho».

Y añadió: «Entiendo que el árbitro no viera la jugada de la patada a Vinicius, y entiendo que el cuarto árbitro no quisiera hacerlo, pero en cuanto a la tecnología del vídeo, puedo decir que no hizo su trabajo demasiado bien».

El técnico portugués recalcó su confianza en el arbitraje español, afirmando: «Yo confío siempre en el arbitraje español, y también en la Champions League. No pienso de una manera como: es amigo de Negreira. Han tomado decisiones que influyeron en los resultados de los partidos, pero eso pasa».

Sobre cómo maneja Vinicius las presiones, Mourinho explicó: «Hay lo que ocurre dentro del terreno de juego y fuera de él. Las reacciones, si no son por racismo u homofobia, creo que él puede controlarlas y mejorarlas».

Y añadió: «En cuanto al juego, las patadas y los penaltis, esa es responsabilidad del árbitro. Prefiero decir el juez en lugar del árbitro en este caso».

Y continuó entre risas: «Y con mi carácter, si me lo hicieran a mí, quizá me habrían mostrado una tarjeta roja. Su relación con las aficiones de los estadios rivales es algo en lo que podemos trabajar».

Mourinho: Me he vuelto más tranquilo

Sobre su carácter y su grado de tranquilidad en la etapa actual, Mourinho dijo: «No es algo nuevo. Me siento más tranquilo y controlo mejor mis emociones. Vendrán situaciones difíciles, pero no he visto a nadie holgazaneando, y me gusta que trabajen por el Real Madrid».

Y añadió: «Quizá eso se deba también a que los jugadores y las personas que trabajan aquí me protegen del lado oscuro de mi carácter», antes de reír.

Mourinho confirmó su satisfacción con la actual plantilla del Real Madrid, afirmando: «Para mí, la plantilla está completa, pero el mercado de fichajes sigue abierto. No puedes saber si alguno de los jugadores va a venir a decirte que quiere irse».

Y explicó: «En principio, no lo espero, pero es algo que puede ocurrir. En mi cabeza, la plantilla está completa y no pido nada. Estoy contento, y si alguno se marcha seguiré estando contento».

Mourinho habla sobre el tridente de Bellingham, Vinicius y Mbappé

Sobre la compenetración táctica entre Jude Bellingham, Vinicius y Kylian Mbappé, Mourinho dijo: «Lo más difícil no lo tendré que afrontar, porque eso ocurre cuando no tienes jugadores de primer nivel o cuando las lesiones te impiden contar con jugadores de alto nivel».

Y añadió: «No quiero dar demasiadas pistas a los rivales, y no hablo de ello hasta que hayamos jugado y perdido. Quiero a los tres, y lo positivo siempre compensa, y yo también estoy aquí para intentar ayudar».

Sobre la posición que prefiere para el uruguayo Federico Valverde, Mourinho dijo: «Por necesidad, algunos entrenadores se vieron obligados a alinearlo como lateral derecho. Para mí, es un jugador de centro del campo. Después, según los objetivos y el rival, puede estar más posicionado o no».

El director técnico del Real Madrid habló sobre la posibilidad de que Carlos Espí participe junto a Mbappé, afirmando: «Podemos verlos juntos. Hemos evolucionado como equipo durante la pretemporada, y también lo hicimos con Endrick».

Y explicó: «Espí es un jugador de una calidad diferente. El Espanyol estaba replegado atrás, y Kylian intentaba retrasarse para participar en el juego individual. En ese momento pensé que Carlos podía ser importante, y además aporta más calidad con la presencia de Trent».

El sufrimiento de Tchouaméni y la lesión de Endrick generan preocupación

Sobre la situación del francés Aurélien Tchouaméni, Mourinho dijo: «Sufrió mucho en el Mundial, y eso es algo normal. No jugó dos partidos, pero participó en la semifinal».

Y añadió: «Tiene un problema, y el periodo de vacaciones no fue suficiente. El jugador quiere intentarlo, y de hecho lo intentó, pero decidimos que no puede empezar la temporada sufriendo».

Mourinho abordó la situación del brasileño Endrick, afirmando: «No te puedo decir. Hay un problema en el músculo que afecta al tendón».

Y añadió: «Es un jugador al que quiero mucho, y ha recibido numerosas ofertas de otros clubes. Yo lo quería, y por eso no fue cedido ni vendido».

Y continuó: «No estoy seguro de que llegue a la primera convocatoria con Ancelotti, pero Carlo es amigo mío y me llamará directamente».

En cuanto a la falta de puesta a punto física y la acumulación de partidos al inicio de la temporada, Mourinho dijo: «No veo en ello ninguna injusticia. Debo agradecer a LaLiga que haya tenido sentido común y haya aplazado el inicio una semana más, porque eso habría supuesto un problema».

Y explicó: «Si tenemos esta acumulación de partidos, es porque hay algo positivo que la ha provocado. Tenemos que jugar tres partidos por semana, y si algún jugador sufre más de la cuenta, no participará y jugará otro».