Mourinho excluye por sorpresa a una estrella del Real Madrid del duelo ante el Betis

El Real Madrid afronta una nueva prueba para mantener su comienzo perfecto en LaLiga cuando visite al Real Betis la noche de este viernes, en la cuarta jornada, con el deseo del equipo del técnico José Mourinho de lograr su cuarta victoria consecutiva y seguir presionando al Barcelona.

El encuentro llega pocos días antes del inicio del recorrido del equipo en la Liga de Campeones de Europa.

Mourinho anunció el once titular del Real Madrid, que apostó por el poderío ofensivo encabezado por Kylian Mbappé, junto a Vinicius Junior, Jude Bellingham y Arda Güler, mientras que Valverde y Camavinga dirigen el centro del campo.

La ausencia de Bernardo Silva del once titular resulta sorprendente, ya que está suspendido para el partido del martes en la Liga de Campeones.

Esto refuerza la confianza de Mourinho en Camavinga, además del regreso del trío formado por Arda Güler, Dumfries y Konaté al once titular.

La alineación quedó de la siguiente manera:

Real Madrid

Portería: Courtois.

Defensa: Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella

Centro del campo: Valverde, Camavinga, Arda Güler, Bellingham, Vinicius.

Ataque: Kylian Mbappé.

Real Betis

Portería: Álvaro Valles.

Defensa: Bellerín, Diego Llorente, Natan, Fran García

Centro del campo: Bernal, Roca, Antony, Fornals, Isco, Riquelme.

Ataque: Cucho Hernández.