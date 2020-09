Mourinho evita hablar del fichaje de Bale pero recuerda que lo quiso para el Real Madrid

El técnico luso fue cuestionado por la posibilidad de que el galés vuelve a los Spurs pero sólo reconoció que le gusta desde hace años.

La posible vuelta de Gareth Bale al se ha convertido en una de las grandes noticias del mercado de fichajes.

Su agente ha admitido que la operación "está cerca pero no cerrada" y los medios de comunicación ya han preguntado a José Mourinho en rueda de prensa sobre esta posibilidad.

El técnico no ha querido mojarse sobre la contratación de Bale y ha esquivado la pregunta con un clásico de estas situaciones: "Bale es jugador del y no hablo de jugadores de otros equipos".

El artículo sigue a continuación

Más equipos

"No, no es mi trabajo contactar con agentes y no quiero hablar de ello, porque no son jugadores de mi equipo, añadió.

No obstante, Mourinho ha aprovechado la ocasión para asegurar que Bale le gusta desde hace años y atribuirse parte del mérito de su fichaje por el Real Madrid en 2013, ya que asegura que se lo pidió él a Florentino Pérez pero su contratación no se pudo concretar antes de su marcha.

Incluso antes del United intenté ficharlo para el Madrid, pero no fue posible durante mi tiempo allí, pero el equipo siguió mi instinto y la temporada que me fui lo firmaron. No es un secreto, incluso Bale lo sabe", aseguró