José Mourinho, entrenador del Real Madrid, expresó su satisfacción por el rendimiento de su equipo tras la victoria ante el Deportivo de La Coruña en un partido amistoso, subrayando que el encuentro fue una buena prueba para sus jugadores, especialmente con los cambios realizados en el plano de las piezas y del once inicial.

El Real Madrid logró una victoria de moral por 1-0, con gol de Brahim Díaz, en el partido disputado la tarde de este miércoles dentro del Trofeo Teresa Herrera de carácter amistoso, como preparación para el arranque de la nueva temporada.

Mourinho declaró en unas declaraciones al canal del Real Madrid: "Fue un partido serio ante un equipo que regresa a la liga. Este torneo amistoso cuenta con una gran historia y tradición, y el rival dio todo lo que tenía y nos obligó a jugar en serio".

El técnico portugués añadió, según recogió el diario "As": "Tuve que hacer algunos cambios, porque no quiero dar a los mismos jugadores demasiados minutos. Hoy Vedi y Arda jugaron solo 45 minutos".

Mourinho: el partido fue una oportunidad para trabajar y probar

Mourinho aclaró que el objetivo no era únicamente lograr la victoria, sino aprovechar el partido para poner a prueba algunas ideas y piezas, señalando: "Este partido era para ganar, pero era más para trabajar y hacer pruebas".

Y continuó: "Lo que más me gustó es que, en un partido de este tipo, y con el cambio de jugadores y de esquema, el equipo jugó para lograr un resultado. Disputaremos muchos partidos de esta manera en la liga, y logramos ganarlo sin desgastar a los jugadores de forma exagerada".

El técnico portugués hizo referencia a la existencia de varios jugadores que no participaron en el partido, afirmando: "Ustedes conocen a los cinco que están en Valdebebas, y la próxima semana empiezan las cosas serias".

Aumento progresivo de la dificultad de los partidos

Mourinho habló sobre la naturaleza de la etapa actual de preparación, asegurando que el nivel de competencia se elevará gradualmente, explicando: "La dificultad de los partidos, por la manera en que hemos organizado esta etapa, va aumentando de forma progresiva".

Y añadió: "Sabemos cómo son estos torneos. Para el equipo local, este encuentro tiene un valor especial, pero para nosotros, disputar un partido competitivo de esta manera representa un entrenamiento muy bueno".

Mourinho concluyó sus palabras subrayando que el Real Madrid se benefició del encuentro en el marco de sus preparativos, antes de pasar a una fase más seria con el arranque de las competiciones oficiales en el próximo periodo.