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Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traducido por

Mourinho: este jugador está descartado ante el Villarreal y no me esconderé por Vinícius

J. Mourinho
Vinicius Junior
Eder Militao
F. Valverde
Real Madrid
Villarreal
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Apoyo ausente y sufrimiento constante

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, habló sobre la situación de sus jugadores lesionados Éder Militão y Federico Valverde antes del duelo frente al Villarreal en LaLiga.

Mourinho respondió, en la rueda de prensa del partido, a una pregunta sobre la posibilidad de que Militão y Valverde llegaran a tiempo, diciendo: "Valverde es duda, pero Militão no es duda y no estará disponible. Sin embargo, por la manera en que entrena, nunca hemos entrenado con cinco jugadores, sino siempre con 20, y hemos entrenado con los chicos de la academia, donde a veces venía el equipo del Castilla, otras veces el tercer equipo y otras veces el equipo juvenil mezclados con jugadores del Castilla y del tercer equipo".

El entrenador del Real Madrid añadió, hablando del defensa brasileño y de la situación del resto de los lesionados: "Si una persona no conoce los problemas que sufre Militão, lo haría jugar mañana, y yo bromeo con él y le digo: ¿vas a jugar? Está mejor de lo que pensaba, pero no estará disponible mañana, ni en el partido ante la Roma, ni contra el Sevilla, porque necesita dos semanas, ya que su historial médico es muy pesado y hay que ser prudentes. Además, Mendy entrenará en el campo por primera vez con nosotros, mientras que Rodrygo todavía está lejos. En cuanto a Valverde, el problema ha continuado hasta hoy, y hoy decidiremos sobre su participación mañana".

Mourinho abordó la aplicación del principio del mérito y la participación de los jugadores más preparados en el Real Madrid, afirmando: "El mérito, sí, pero también hay una apertura, no por el nombre, sino por el momento y la situación actual, y por saber cuál puede ser la mejor manera de ayudar a un jugador determinado. Hay jugadores que, cuando no están en buen momento, existen estrategias para mejorar su nivel, y una de ellas es el mérito puro: si no estás en buen momento, estás fuera de las cuentas. Y esto conlleva riesgos, porque hay jugadores que tardan un tiempo en volver a su nivel habitual".

El director técnico del Real Madrid continuó su defensa de su delantero brasileño, diciendo: "Te refieres a Vinicius. Yo no me escondo, y lo que me duele y me entristece es ser consciente de que él quiere estar en buen momento y quiere ser el jugador que decide los partidos y marca la diferencia. Lo que me duele es sentir ese dolor que él siente. Es un jugador que me ha sorprendido por ser una persona excepcional y por trabajar muy duro para volver. ¿Jugará siempre hasta que recupere su nivel, o llegará un momento en que pongamos un plan concreto en el que no juegue o vaya al banquillo y busquemos otra manera?".

Mourinho concluyó sus declaraciones hablando de la afición y de la presión mediática sobre el jugador, diciendo: "Yo no me meto en los asuntos de los verdaderos aficionados del Real Madrid, simplemente los respeto. Pero me duele mucho cuando veo a un jugador como este, que actualmente no ofrece el nivel excepcional al que nos tiene acostumbrados Vinicius, y me entristece que una parte de la afición, influida por lo que dicen muchos de ustedes, no lo ayude. Él merece apoyo y desea con fuerza volver a ser el Vinicius que dio a la afición del Real Madrid muchos momentos felices".

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