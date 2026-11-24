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José Mourinho, entrenador del Real Madrid, envolvió en misterio lo que ocurrió en el vestuario de su equipo durante el descanso del partido ante el PSV Eindhoven, que terminó con una amplia victoria del conjunto blanco, y se limitó a asegurar que lo que pasa en el vestuario no sale de allí.

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El Real Madrid se fue al descanso perdiendo por un gol en el partido ante el PSV Eindhoven, disputado el martes por la noche en el Santiago Bernabéu y correspondiente a la quinta jornada de la fase liga de la Champions League, pero el gigante español acabó firmando una contundente victoria por 5-1 tras una emocionante segunda parte.

Al término del encuentro, Mourinho habló de su charla con los jugadores en el descanso en unas declaraciones recogidas por el diario español «AS»: «El vestuario es como Las Vegas: lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Hemos hablado. Somos amigos y hemos hablado».

Las palabras del técnico portugués llegaron después de un partido en el que el rendimiento del Real Madrid cambió claramente de una parte a otra. Mourinho atribuyó la diferencia a «un cambio de mentalidad» y señaló que el equipo no ofreció el nivel exigido en la primera mitad, antes de mejorar notablemente tras el descanso.

«La segunda parte fue una cuestión de mentalidad. Hicimos cambios, sí, y la presencia de Jude Bellingham nos da lo que nos faltó en la primera parte, pero también fue una transformación colectiva, porque fuimos mejores como grupo en la segunda mitad. Hubo un cambio mental», explicó.

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Y añadió: «En la primera parte no encontramos el ritmo, no presionamos y no ganamos los duelos individuales. En la segunda presionamos arriba, la línea defensiva se adelantó mucho y el PSV Eindhoven ya no pudo sacar el balón con limpieza por el centro».

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Mourinho: «Quizá me equivoqué en mis cálculos con Bellingham»

Mourinho reconoció que no creía necesaria la participación de Bellingham desde el inicio, hasta que el jugador demostró lo importante que era su presencia en el partido.

«Pensaba que podía ganar sin Bellingham... Quizá lo pensé de forma equivocada», admitió el entrenador portugués.

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Mourinho elogió el nivel que mostró el centrocampista inglés tras entrar al campo: «Ha hecho un partido increíble. Ha cambiado el partido. Ha marcado un golazo, porque estaba desequilibrado, pero logró recuperar el equilibrio y definir de esa manera».

El técnico explicó que su decisión de no contar con Bellingham desde el principio buscaba protegerlo: «Hay jugadores que empiezan a notar algo de cansancio después de los partidos y, aun así, pueden jugar, pero pensé, y quizá me equivoqué, que podía ganar sin él. Intenté protegerlo al máximo».

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Mourinho concluyó: «Pero sabía que tenía un banquillo extraordinario, y su presencia ahí hoy ha sido decisiva».

15 puntos que acercan al Real Madrid a los octavos de final

Mourinho aseguró que el Real Madrid se encuentra en una buena situación en la fase liga tras alcanzar los 15 puntos, y apuntó que, según sus cálculos, el equipo necesita 3 o 4 puntos más para evitar la eliminatoria previa.

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«15 puntos está muy bien. Creo que necesitamos 3 o 4 puntos más para no jugar la eliminatoria previa, y tenemos que mantener esta buena racha», afirmó.

El Real Madrid lidera la clasificación del torneo con 15 puntos, pleno de victorias, tras cinco jornadas disputadas. Los ocho primeros clasificados se clasifican directamente para las rondas eliminatorias al término de la fase liga.

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Mourinho también reveló que los cambios que realizó no respondieron a un único motivo. Explicó que tener a dos jugadores amonestados en un partido con futbolistas rápidos suponía un riesgo, además de su deseo de aprovechar el buen momento de algunos integrantes de la línea defensiva.

«Teníamos dos jugadores con amarilla en un partido con futbolistas rápidos, y eso era un peligro. Además, está claro que los dos centrales que más juegan tienen mejor ritmo. Dean es el mejor sacando el balón y Konaté también está bien, así que pensé que estos cambios podían ayudarnos», señaló.