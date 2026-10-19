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Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Mourinho esquiva la expulsión de Güler con una crítica al Barcelona y al entrenador del Sevilla

Real Madrid vs Sevilla
Real Madrid
Sevilla
Primera División
Barcelona
J. Mourinho
A. Guler
España

No existe ninguna imagen clara que justifique la expulsión de Güler

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, trató de defender la no expulsión de su jugador turco Arda Güler durante el partido ante el Sevilla, que terminó con victoria merengue por 4-1 en la novena jornada de LaLiga.

El diario Sport señaló que Mourinho, que en muchas ocasiones se ha quejado de los árbitros, tenía que tapar lo sucedido, y lo hizo alegando que no existe ninguna imagen clara que justifique la expulsión de Güler.

Mourinho dijo en la conferencia de prensa: "Quiero evitar comentar las declaraciones de Luis García Plaza, entrenador del Sevilla, y no la jugada en sí".

Y continuó: "Nadie ha podido mostrarme lo que dicen que ocurrió, y no tengo ni una sola imagen. He pedido imágenes a la televisión y a mis analistas, que disponen de la cámara táctica. No he podido ver ninguna imagen que aclare de lo que están hablando y que provocó el enfado de Luis García. No he podido ver nada".

Y apuntó: "Les digo con toda sinceridad que, si algún día ocurre algo que vaya en nuestro beneficio, no tendré ningún problema en salir y decirlo. Creo que lo contrario nos pasará muchas más veces, porque esa es la tendencia natural de las cosas".

Y subrayó: "No he visto absolutamente nada. Si alguien me hace llegar, incluso el sábado, una imagen clara de una jugada que no he visto, estaré ahí, pero hasta ahora, nada".

Y lo empeoró cuando atacó al entrenador del Sevilla, al considerar que sus palabras no eran más que una excusa para evitar hablar de la derrota de su equipo.

Y explicó: "Hoy no he pensado en el Clásico ni un minuto. He pensado en ganar este partido. Entiendo la postura de Luis. Es fantástico que un entrenador haya perdido por 4 goles de diferencia y luego tenga la oportunidad de responder a cuatro o cinco preguntas sobre algo que no ocurrió".

Y señaló: "¿Si temo perder a Güler por la sanción? Cuando ocurrió la jugada, miré la tableta y no vi nada". Mourinho llegó incluso a desafiar a los periodistas, preguntando: "¿Alguno de ustedes tiene una imagen que me haga ver la tarjeta roja?".

Y pese al claro beneficio de su equipo con las decisiones arbitrales, el técnico portugués no perdió la ocasión de criticar al Barcelona, al decir: "No he visto el partido de La Cartuja. Vi al Leipzig ante el Bayern Múnich, y no vi al Barcelona. Se lo juro. Después me llegaron algunas cosas, por supuesto, pero eso tampoco supone una sorpresa para mí. Es otro día en la oficina".

La tarjeta roja que no se le mostró a Güler libró al jugador turco de ausentarse del Clásico, pero Mourinho no quiere pensar en ese enfrentamiento.

Y Mourinho concluyó: "Tenemos un partido en la Champions League el miércoles. Es el único partido en el que pensamos. No perderé ni un minuto pensando en el Clásico hasta el miércoles, a las 23:00".

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