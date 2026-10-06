Mourinho encuentra una solución africana para una crisis preocupante antes del duelo ante el Villarreal

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, ha encontrado una solución rápida para la crisis defensiva que le preocupaba a pocos días del enfrentamiento ante el Villarreal en LaLiga.

Según el diario "Marca", el ghanés Óscar Naasei, defensa del Castilla, participó hoy en los entrenamientos del Real Madrid, en la que José Mourinho dirigió la segunda sesión de entrenamiento del equipo esta semana.

Óscar es una opción posible para incorporarse a la convocatoria del equipo en el partido ante el Villarreal, previsto para el próximo sábado en LaLiga.

Los problemas en el eje de la defensa, con la sanción de Huijsen, la lesión de Asensio, Konaté que sufre una contusión y Militão que aún se recupera de su lesión, han llevado a buscar jugadores para reforzar una línea defensiva mermada antes del partido del sábado en el estadio Santiago Bernabéu.

Próximos partidos RMA Primera División 15:00 VIL

Junto a la evolución de Konaté y la posibilidad de contar con Tchouaméni, cuya situación se vuelve a valorar en Valdebebas, además de Rüdiger ante el Villarreal, Mourinho necesita refuerzos adicionales, que llegarán del Castilla.

En este sentido, Óscar Naasei es un firme candidato dentro de los planes del técnico, que también incluye entre sus opciones a Mario Rivas y Juan Martínez.

Naasei, de 21 años, el último fichaje veraniego del Castilla procedente del Granada, ha ofrecido un rendimiento destacado con el filial y se ha convertido en un pilar fundamental en la defensa de Julián López de Lerma.

El jugador ha disputado los 6 partidos del Castilla y ha sido titular en 5 de ellos.

El pasado viernes fue uno de los jugadores más destacados en el enfrentamiento del filial ante el Atlético de Madrid en el estadio Alfredo Di Stéfano, donde Mourinho estuvo presente y, sin duda, lo observó de cerca.

Naasei, que disputó 37 partidos en Segunda División la temporada pasada y cuyo valor de mercado, según la última actualización del portal Transfermarkt, es de dos millones de euros (más que el importe de su traspaso), es un talento prometedor para el futuro del club, y la incorporación al primer equipo es el siguiente paso para él.

No es la primera vez que participa en una sesión de entrenamiento con Mourinho, pero esta vez, dadas las preocupaciones defensivas, el asunto cobra una relevancia especial, ya que podría ser una de las caras nuevas en la convocatoria del equipo ante el Villarreal.