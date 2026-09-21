El último derbi de Madrid no fue solo un partido más en los registros de LaLiga, sino la chispa que devolvió a José Mourinho a su polémica favorita: la guerra contra el arbitraje.

El Atlético de Madrid se llevó el derbi de la capital ante el Real Madrid por 2-1, en un enfrentamiento que empezó equilibrado y terminó con la superioridad de los locales, después de que la expulsión de Dean Huijsen al inicio de la segunda parte cambiara la fisonomía del choque, permitiendo al equipo de Diego Simeone lograr una valiosa victoria.

Con nuevas declaraciones incendiarias tras el derbi, según la emisora española "Cadena SER", el técnico portugués volvió a abrir su viejo cuaderno, un cuaderno pesado que incluye 15 sanciones de suspensión efectivas, que pagó fuera del rectángulo verde por su lengua afilada y sus posturas que no conocen la marcha atrás.

Esta cifra impactante no incluye las expulsiones directas que sufrió Mourinho durante los partidos en protesta por las decisiones arbitrales, ni incluye las multas económicas cuantiosas ni las sanciones en suspenso que no se llegaron a ejecutar.

Es un registro neto de sus batallas verbales y de conducta con los organismos disciplinarios de todo el mundo.

El momento que forjó la leyenda del enfrentamiento

La más célebre de las estaciones de este registro se remonta a abril de 2011, cuando Mourinho estaba al frente del cuerpo técnico del Real Madrid. Tras la derrota por 0-2 ante el Barcelona en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones en el estadio Santiago Bernabéu, el "Special One" ofreció una rueda de prensa histórica.

"¿Por qué, por qué?", se preguntó Mourinho con tono airado, antes de lanzar un ataque sin precedentes contra la Unión Europea de Fútbol, acusándola de favorecer al Barcelona, repasando una lista de árbitros que, en su opinión, agasajaron al equipo de Pep Guardiola y perjudicaron a los suyos, e incluso poniendo en duda la legitimidad de los títulos europeos del conjunto blaugrana.

La respuesta de la UEFA fue severa: suspensión de 5 partidos y multa de 50.000 euros y, pese al recurso del Real Madrid, se confirmó la sanción, con la ejecución del cuarto y quinto partido en suspenso durante tres años a modo de período de prueba. Aquel episodio fue la mayor referencia en la historia de Mourinho como técnico que cuestiona públicamente la integridad del sistema arbitral.

Cuando el asunto trascendió las ruedas de prensa

Más de una década después, concretamente en la final de la Europa League de 2023 en Budapest, Mourinho estalló de nuevo. Tras la derrota de su equipo de entonces, la Roma, ante el Sevilla, no se limitó a criticar al árbitro inglés Anthony Taylor en la rueda de prensa, sino que lo persiguió en el aparcamiento del estadio y le dirigió expresiones ofensivas e insultantes.

El técnico portugués describió lo ocurrido diciendo: "Esto es una vergüenza".

Este incidente adquirió una gravedad especial porque la sanción no fue consecuencia de una protesta momentánea en el campo, sino a causa de una conducta posterior y premeditada hacia el árbitro, lo que llevó a la UEFA a suspenderlo 4 partidos europeos completos.

La etapa turca: tres sanciones que elevan la cifra

La experiencia de Mourinho con el Fenerbahçe contribuyó a engrosar este registro de forma llamativa.

2024: golpe a la tecnología del VAR. Tras una emocionante victoria del Fenerbahçe sobre el Trabzonspor, Mourinho lanzó un ataque mordaz contra el sistema arbitral turco y la tecnología del vídeo.

El partido registró la señalización de dos penaltis para el Trabzonspor tras acudir al VAR, mientras que Mourinho consideró que a su equipo se le privó de un penalti merecido; la Federación Turca estimó que sus declaraciones cuestionaban la integridad de los árbitros, por lo que lo suspendió un partido con una multa económica.

2025: el derbi de Estambul enciende la crisis. En febrero de 2025, y tras el derbi entre el Fenerbahçe y el Galatasaray, Mourinho volvió a describir el fútbol turco como "caos e indisciplina", acusando abiertamente a los árbitros. La sanción inicial fue severa: suspensión de 4 partidos, antes de que el recurso del Fenerbahçe lograra reducirla a dos partidos.

Con ello, Mourinho acumuló 3 sanciones de suspensión efectivas durante su corta etapa solo en Turquía.

Un historial que se extiende de Londres a Roma

La historia no se limita a España y Turquía. En 2005, durante su primera etapa con el Chelsea, la UEFA lo suspendió dos partidos tras acusar al árbitro sueco Anders Frisk de hablar con el técnico del Barcelona Frank Rijkaard entre las dos partes de un partido de la Liga de Campeones, un incidente que llevó posteriormente a Frisk a retirarse tras recibir amenazas.

Y en Inglaterra, durante su segunda etapa con el Chelsea y con el Manchester United, recibió múltiples sanciones por su conducta con los árbitros, pero la mayoría estuvieron ligadas a su expulsión directa del campo y por ello no entran dentro de la lista de las 15 suspensiones.

En cuanto a Italia, con el Inter de Milán y la Roma, también tuvo su cuota de sanciones tras declaraciones públicas contra los árbitros, lo que confirma que su conflicto con el silbato es transcontinental.

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Hoy, con su regreso al foco de atención tras el derbi de Madrid, parece que José Mourinho sigue fiel a la personalidad que forjó su gloria y creó sus crisis al mismo tiempo: un técnico que ve en la crítica al arbitraje parte de una estrategia de guerra psicológica, aunque el precio sea la ausencia del banquillo.