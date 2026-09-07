José Mourinho, entrenador del Real Madrid, reveló su valoración del duelo ante el Inter de Milán, mañana martes, en la Liga de Campeones.

Mourinho dijo, en la rueda de prensa del partido: "Mañana jugaremos un partido de la Liga de Campeones y, como dije antes, no es de suma importancia porque no decide nada, no es un partido eliminatorio y no es una fase de grupos como ocurría antes, cuando el grupo estaba formado por 4 equipos".

Y añadió: "Tenemos otros 7 partidos y creo que tanto nosotros como el Inter de Milán nos clasificaremos. Veo muy posible que el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Inter de Milán se repita en el futuro, cuando las cosas se pongan más serias, pero será solo un partido que se jugará mañana, y cada punto en él es importante, y seguro que un gran equipo como el Inter de Milán vendrá a buscar los puntos también. Y eso es lo que nosotros intentaremos hacer".

Sobre las ausencias en el centro del campo, el técnico portugués comentó: "Voy a ser sincero, podría estar cinco minutos dando vueltas y vueltas a la respuesta, pero seré honesto contigo. Está claro que esos tres no jugarán. Están ausentes por sanción. No sé, el algoritmo que hay detrás del calendario de partidos no sé si es italiano o no, pero ha decidido que juguemos este partido en esta situación".

Y prosiguió: "Tu pregunta sobre la situación de Arnold en el centro del campo es evidente, y es la pregunta que esperaba claramente. Pero aquí estamos. Tenemos tres, cuatro o cinco opciones, y podríamos quedarnos aquí hablando de todas ellas, pero al final, no te diré nada".

Y continuó: "¿Cómo describirías el Real Madrid que te has encontrado después de 13 años? Me he encontrado un club que siempre es el Real Madrid. Y creo que con eso basta. El Real Madrid es el Real Madrid. El equipo vivió una temporada muy complicada en el pasado y, cuando eso ocurre, hay muchas cosas que tienes que mejorar. Una de ellas es la base de la estabilidad, y otra son los problemas. Y esa es la cuestión".

Y agregó: "Queremos ganar siempre. Mañana, en cada partido y en cada competición. Pero repito que arreglar la base que sufre problemas es una cosa, y otra cosa es la estabilidad. Por ejemplo, fijándonos en el Inter, que pese a haber cambiado de entrenadores, hay estabilidad. Conte, Inzaghi, Chivu, pero la forma de jugar es la misma (5-3-2), con las dinámicas, la solidez y la estructura del mercado de fichajes. Eso es la estabilidad. El Madrid debe llegar a ese nivel, pero al margen de eso, el Madrid es el Madrid. Un club creado para las victorias".

A Mourinho le preguntaron "¿está listo Endrick?". Y respondió (entre risas): "Mañana podría estar listo para jugar 5 o 10 minutos como máximo. Y eso es todo. Ayer se entrenó por primera vez con el equipo. Y no juega desde que estuvimos en Budapest o en Austria en un amistoso que disputamos. No está en condiciones de jugar más de 5 o 10 minutos. Pero, dado que tenemos muchos huecos libres en el banquillo, donde se supone que debe haber doce jugadores y no los tenemos, él está ahí".

Y concluyó: "Quizá Endrick se vea obligado a participar durante cinco o diez minutos. Es un jugador ofensivo y jugará en ataque. No te preocupes, no jugará de lateral izquierdo ni de central. Jugará ahí adelante. Por la derecha, por la izquierda, como número nueve o número diez, pero juega ahí en la línea delantera".



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