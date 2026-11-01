Mourinho defiende al árbitro tras la polémica de Mbappé: "Estuvo muy bien, ¡no estábamos en el cine!"

El portugués José Mourinho, director técnico del Real Madrid, defendió las decisiones arbitrales que se vivieron en el enfrentamiento de su equipo ante el Racing de Santander, asegurando que el árbitro Munuera Montero realizó una buena actuación desde el punto de vista técnico, pese a la polémica que generó el penalti señalado a favor de Kylian Mbappé y las protestas que acompañaron algunas decisiones del partido.

Mourinho afirmó, durante la rueda de prensa posterior a la victoria del Real Madrid sobre el Racing por un contundente 3-0 en el estadio "El Sardinero", que el árbitro gestionó bien las jugadas arbitrales, señalando que el penalti que reclamaron los locales tras un toque de mano sobre Aurélien Tchouaméni no era correcto.

El técnico portugués añadió: "Protestaron por todo. Me gusta de verdad este estadio, es especial. La gente no viene al cine solo para ver un espectáculo, aquí los aficionados juegan. Pero hay muchos que no conocen las reglas, y eso se debe en parte a que cambian constantemente".

Y continuó: "No era penalti sobre Tchouaméni. Desde una distancia de 60 metros no pude verlo, pero cuando lo vi, estaba seguro de que el árbitro del videoarbitraje no estaba despistado. No era penalti. El árbitro estuvo acertado desde el punto de vista técnico".

Sobre el partido, Mourinho explicó que el resultado podría haber sido 4-0, pero que el enfrentamiento pudo complicarse en algunos de sus tramos, afirmando: "Es una buena victoria en una semana importante", antes de elogiar la evolución que está logrando el equipo y el compromiso que mostraron los jugadores tanto en el plano físico como en el táctico.

El entrenador habló de Bellingham y Diomande, asegurando que el equipo cuenta con jugadores de capacidades físicas y tácticas destacadas, y que vio a un grupo muy comprometido, agregando que el Real Madrid evoluciona progresivamente, pero que todavía necesita marcar más goles, especialmente ante los equipos que se apoyan en el repliegue defensivo.

Trent y el partido de Atenas

Mourinho hizo referencia al aumento del nivel de confianza dentro del equipo con el encadenamiento de victorias, considerando que el aspecto emocional desempeña un papel importante en el fútbol, y que los resultados positivos hacen que las cosas parezcan más fáciles, poniendo como ejemplo a Trent, que ofreció un gran partido pese a su ausencia en varios enfrentamientos.

Sobre su gesto durante el partido después de que el Real Madrid se adelantara por tres goles, Mourinho explicó que estaba intentando proteger a su equipo de cualquier sorpresa, afirmando: "¿Os imagináis si algún arrogante hubiera aprovechado un error nuestro y lanzado una falta en corto rápidamente? Intento ayudar al equipo de todas las maneras posibles".

El técnico portugués también reveló que su concentración empezaba a dirigirse hacia el próximo enfrentamiento ante Atenas, aclarando que los cambios que realizó no estaban decididos de antemano, y que estaba pensando en dar descanso a algunos jugadores que no serán titulares en el próximo partido, con la posibilidad de hacer 4 o 5 cambios, señalando que el fútbol español aspira a ver a sus equipos lograr las victorias.