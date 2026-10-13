El Real Madrid continúa su preparación en Valdebebas antes de viajar a Roma y disputar el segundo partido de la Liga de Campeones, donde el entrenador José Mourinho ha recuperado los servicios de Dean Huijsen, mientras espera el regreso de Éder Militão y Ferland Mendy a los terrenos de juego.

Según el diario español "Marca", el Real Madrid realizó su entrenamiento con la participación de 22 futbolistas disponibles en el campo, a excepción de los porteros Thibaut Courtois y Andriy Lunin.

Las sesiones también vieron el regreso de Éder Militão y Ferland Mendy al trabajo con el grupo, aunque se espera que no participen en el próximo compromiso europeo.

Mourinho ha retomado su costumbre anterior de entrenar en Madrid y limitarse a celebrar la rueda de prensa obligatoria en el estadio del equipo rival al que se enfrenta el Real Madrid en la Liga de Campeones, por lo que el técnico no recurrió a ningún jugador del equipo juvenil durante la sesión de entrenamiento.

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La lista del Real Madrid registró el regreso de Huijsen respecto al último partido, después de haberse ausentado del encuentro ante el Villarreal por sanción, tras recibir la tarjeta roja en el partido del derbi.

Ahora Mourinho debe decidir la pareja de centrales en la que se apoyará ante la Roma, con Antonio Rüdiger, Huijsen e Ibrahima Konaté entre las opciones disponibles.

Huijsen, exjugador del Bournemouth, cuenta con una gran confianza por parte del entrenador portugués, pese a que el Real Madrid sigue sufriendo la falta de alternativas defensivas, especialmente en el puesto de central.

En la lista de lesionados del equipo solo quedan Éder Militão y Raúl Asencio.



