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José Mourinho, entrenador del Real Madrid, ha dado una buena noticia sobre su jugador francés Ferland Mendy antes del partido contra el Deportivo Alavés, que se disputará mañana sábado en el Santiago Bernabéu, en la 14.ª jornada de LaLiga.

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Según publicó el diario Marca, Mourinho declaró en la rueda de prensa previa al partido: «Mendy estará mañana en el banquillo, y si está en el banquillo, significa que puede jugar».

El técnico portugués añadió: «Tenemos 3 jugadores para el lateral izquierdo, pero la vuelta de Mendy es una muy buena noticia para todos».

Y prosiguió: «Alexander-Arnold no estará disponible para el partido contra el Alavés porque está enfermo. Rodrygo Goes ha alcanzado un estado bastante bueno, pero también está enfermo. Y queremos mantener a los enfermos alejados del resto del grupo».

La estrella del Real Madrid ha cambiado de mentalidad

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Mourinho subrayó: «Pero Rodrygo Goes trabaja muchísimo y ha cambiado de mentalidad. Al principio me parecía que se había acostumbrado a la lesión y se había adaptado a ella, pero ahora trabaja con fuerza».

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Además, señaló: «No espero que Rodrygo juegue contra el Arsenal en la Champions League, ni lo veo jugando partidos de LaLiga antes de final de año, pero tiene una calidad excepcional y será un elemento más dentro de una plantilla magnífica con jugadores especiales».

Al ser preguntado por las elecciones en España, Mourinho se escapó entre risas: «El domingo no vamos a entrenar. No tenemos jugadores españoles. Solo tenemos 3 o 4».

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El estatus de Vinícius en el Real Madrid

Y continuó: «¿El estatus de Vinícius dentro del equipo? Ese es problema suyo, no mío. Kylian Mbappé y Jude Bellingham tienen el mismo estatus que todos los jugadores. Y si alguno de ellos se sienta un día en el banquillo, es porque el objetivo colectivo está por encima del individual».

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Mourinho insistió: «Entiendo tu pregunta, pero que Kylian Mbappé y Jude Bellingham sumen tantos minutos, y que solo se hayan quedado una vez en el banquillo, en el caso del jugador inglés, no se debe a su estatus, sino a su nivel, que está claramente por encima de lo que ofrecen los demás. Eso es lo que marca la diferencia».

Y recalcó: «Tenemos a Thibaut Courtois, que marca una diferencia enorme, y por eso ha jugado todos los partidos salvo uno, cuando estaba enfermo. Y el portero que jugó en su lugar, Lunin, rindió a la perfección y fue decisivo».

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El caos del mercado de invierno

Sobre el mercado, Mourinho comentó: «Aún quedan dos meses para el gran caos del mercado de fichajes, y no quiero que llegue ni que se vaya ningún jugador. No quiero noticias sobre el mercado de fichajes».

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También apuntó: «¿Salir a tope desde el principio? La responsabilidad es mía, por supuesto. Pero ya hemos empezado algunos partidos muy bien, y hay partidos que hemos sentenciado en 30 minutos».

Y añadió: «Alcanzar la perfección empezando bien los partidos y terminándolos aún mejor es un proceso que requiere tiempo. Llevamos 5 meses aquí, y lo que nos falta es regularidad en el rendimiento y la capacidad de empezar bien».

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Por último, prosiguió: «Les pregunté a dos jugadores para intentar entender lo que pasa, y su respuesta fue muy graciosa: me dijeron que, si empezaban bien los partidos, me aburriría en el banquillo».