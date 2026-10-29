El joven defensa del Real Madrid Dean Huijsen necesitaba otra gran noche para silenciar a los escépticos, pues su calidad en el trato del balón y su potencial para convertirse en uno de los mejores defensas de Europa no estaban en duda, pero su rendimiento en algunos partidos decisivos había generado ciertos temores.

El reciente derbi ante el Atlético de Madrid y varios Clásicos acentuaron estas dudas, que finalmente quedaron disipadas en el Camp Nou el pasado domingo. Allí, el central ofreció una actuación excepcional y demostró que también está listo para competir en los niveles más exigentes, según informó el diario "Marca"

Huijsen fue uno de los jugadores más destacados del Real Madrid en su victoria (2-1) sobre el Barcelona, con su fuerza en los duelos, su contundencia en defensa y su concentración durante los noventa minutos, ofreciendo el rendimiento que su entrenador José Mourinho buscaba. Fue un partido completo, de los que refuerzan la confianza de un central y cambian la percepción sobre él.

Huijsen derriba el muro de la duda

Los números confirman estas impresiones: Huijsen terminó el partido con 10 despejes, 16 intervenciones defensivas y 4 intercepciones, y con la fuerte presión del Barcelona en varias ocasiones, el defensa español mantuvo su posición, midió bien el momento de sus entradas y actuó con firmeza cuando fue necesario.

Además, completó 37 pases de 45 (con un 83% de acierto), siete de ellos rompiendo las líneas defensivas, lo que demuestra su contribución en la construcción de los ataques, otra faceta en la que destacó.

El papel de Huijsen no se limitó únicamente a la defensa, sino que su capacidad para iniciar los ataques con fluidez permitió al Real Madrid encontrar soluciones cuando la presión del Barcelona obstaculizaba sus pases. Sabía cuándo dar pases cortos y cuándo buscar una vía alternativa para superar la primera línea de presión del rival, lo que ayudó al equipo a tomarse un respiro durante los momentos de máxima presión.

Esa combinación de solidez defensiva y calma en el trato del balón explica por qué su actuación fue mucho más que una buena noche en defensa.

Esta afirmación cobra especial relevancia atendiendo a su historial, pues las dificultades que atravesó en el estadio Wanda Metropolitano, en los años 2025 y 2026, sembraron dudas sobre su rendimiento en los grandes escenarios.

A esto se suman los altibajos de la temporada anterior, que le impidieron alcanzar la regularidad esperada al incorporarse al Real Madrid y que acabaron provocando su exclusión de la lista para el Mundial 2026.

El papel de Mourinho

José Mourinho ha desempeñado un papel clave en su evolución, ya que el técnico portugués ayuda al central a ganar solidez y fortaleza defensiva sin perder las cualidades que lo distinguen en ataque. Huijsen parece más compenetrado con un sistema que exige una alta concentración, mucha intensidad y capacidad para competir en cada jugada. Todavía tiene margen de mejora, pero ha empezado a traducir sus capacidades en un rendimiento más constante y completo.

Por ello, su nivel actual refuerza su posición en la defensa del Real Madrid y, mientras Éder Militão se acerca al final de su proceso de recuperación para recobrar su forma física, la dupla formada por Ibrahima Konaté y Dean Huijsen se perfila como la opción preferida de Mourinho. El Clásico confirmó el acierto de esa elección y supuso un gran impulso anímico para el español, que ha encontrado la ocasión de afianzar su lugar en el equipo durante esta fase decisiva de la temporada.