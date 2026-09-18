Tras una ausencia de casi cinco meses, el portugués José Mourinho recibió una esperada buena noticia dentro de los muros de Valdebebas, con el regreso de la roca de la defensa brasileña Éder Militão a los entrenamientos con balón, en un paso decisivo que lo acerca a su vuelta oficial a los terrenos de juego.

El central brasileño dio un paso de gigante en su ardua recuperación de una fuerte lesión en los tendones de la rodilla izquierda que lo mantuvo alejado durante mucho tiempo de la competición.

Según anunció el club blanco, Militão comenzó su programa de rehabilitación con balón, después de que en las últimas semanas se hubiera limitado a correr y a realizar entrenamientos físicos individuales sobre el césped.

Un avance decisivo en Valdebebas

Los entrenamientos del Real Madrid en la Ciudad Deportiva del Real Madrid fueron testigos del regreso de Militão al trabajo con balón dentro de un plan de recuperación individual específico.

El club precisó en su comunicado que el brasileño se ejercitó por separado, junto a Ferland Mendy y Rodrygo, mientras el resto del grupo comenzó la preparación completa para el esperado derbi ante el Atlético de Madrid el próximo domingo en el estadio Wanda Metropolitano.

La incorporación del balón al programa de rehabilitación constituye la fase más importante antes de recibir la luz verde médica, ya que el jugador necesitará completar las etapas de resistencia y contacto antes de volver por completo a los entrenamientos grupales.

Un regreso que Mourinho espera

La recuperación de Militão supone un salvavidas para Mourinho, que se vio obligado a afrontar el arranque de una temporada cargada entre LaLiga y la Champions League sin uno de sus pilares defensivos más importantes, en medio de una serie de problemas físicos que golpearon la línea defensiva del equipo.

Pese al gran avance, el diario español "Sport" aseguró que Militão quedará fuera de los planes para el derbi de manera segura el domingo: el Real Madrid sigue un enfoque sumamente cauteloso para evitar cualquier recaída y no quiere precipitar el regreso del jugador.

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Las previsiones apuntan a que la prioridad ahora es preparar por completo al defensa brasileño para su regreso tras el próximo parón internacional, de modo que esté listo física y técnicamente para afrontar la presión de los partidos y los compromisos venideros, y para dar a Mourinho las opciones defensivas adicionales que tanto echaba en falta.