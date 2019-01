Mourinho: "Casi muero ahogado en una cesta de ropa por escapar de la UEFA"

El técnico confesó una anécdota de la Champions 2005 cuando era técnico del Chelsea.

José Mourinho sigue haciendo confesiones de su carrera como entrenador y ahora ha revelado uno de los incidentes más increíbles que le ocurrieron durante su primera etapa como entrenador del Chelsea.

"Era un Chelsea-Bayern, un gran partido de Champions, y yo estaba sancionado. Necesitaba estar con mis jugadores y no podía estar en el vestuario. Pero fui al mediodía para que nadie me viese llegar, sólo quería estar con mis jugadores cuando llegaran. Stewart (utilero del club) me metió en la cesta de la ropa sucia para que saliese del vestuario y dejó algo de hueco para que respirara, pero el personal de la UEFA me estaba buscando desesperadamente. Así que Stewart cerró la cesta y no podía respirar... Me estaba muriendo, en serio, lo prometo", comentó a beIN Sports.