No pasaron ni unos minutos desde que se filtró el mayor shock en la historia de la Premier League, cuando las redes sociales se convirtieron en un escenario de burla roja, cuyo protagonista fue Rio Ferdinand, su víctima el Manchester City y su mayor beneficiario... José Mourinho.

Nada más difundirse los informes ingleses, que confirmaron la condena del Manchester City en 114 de un total de 115 cargos relacionados con la violación de las normas financieras entre los años 2009 y 2018, la leyenda del Manchester United Rio Ferdinand se apresuró a responder a su manera a través de su cuenta en la plataforma "X".

Ferdinand no comentó con un análisis legal, sino con tres tuits sarcásticos que fueron suficientes para incendiar Inglaterra.

Ferdinand escribió en el primer tuit: "Otra medalla de la Premier League que se añadirá a la vitrina".









Se refería a la vitrina del Manchester United, ya que Ferdinand fue el eje de la defensa del equipo que perdió el histórico título de la 2011/12 en el último segundo con el famoso gol de Sergio Agüero a favor del City. Y si se aplicara una resta de puntos con efecto retroactivo y se despojara al City de sus títulos, ese título iría directamente al United, con lo que Ferdinand sumaría su séptimo título en la Premier League años después de su retirada.

No se detuvo aquí, sino que dirigió un mensaje directo a su antiguo entrenador, y escribió en el segundo tuit, que encabezó las tendencias: "Y otra medalla para José Mourinho".









En una clara referencia a la temporada 2017/18, cuando el portugués "Special One" condujo al Manchester United a lograr el segundo puesto por detrás del Manchester City a 19 puntos de diferencia, en una temporada que el propio Mourinho consideró su mayor logro como entrenador.

Y ahora, con la condena del City, ese segundo puesto podría convertirse en un título oficial de la Premier League, con lo que Mourinho se convertiría en campeón de Inglaterra por cuarta vez en su carrera, y la primera con el United.









Ferdinand cerró la serie de burlas con un tercer tuit en el que dijo: "Y otra medalla para Solskjaer", refiriéndose a la temporada 2021/22, en la que el United, dirigido por el noruego Ole Gunnar Solskjaer, también quedó subcampeón por detrás del City.

La burla de Ferdinand llega en un momento en el que el destino de las sanciones sigue siendo incierto, ya que los informes confirmaron que, a pesar de haberse probado la condena, la sanción aún no se ha decretado, y esta podría oscilar entre una enorme multa económica, una resta de puntos inmediata que hundiría al club al descenso, o una resta con efecto retroactivo que podría reescribir la historia de la Premier League y retirar 8 títulos de liga de las vitrinas del club.

Lo que la afición del City consideraba una teoría de la conspiración se ha convertido hoy en una amenaza existencial, y lo que Mourinho consideraba un logro moral podría convertirse pronto en una medalla de oro que brille en su vitrina.







