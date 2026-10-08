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Mourinho BenficaX
Simone Gervasio
Traducido por

Mourinho ataca: «¿El Manchester City? Riámonos de ello. Espero seguir aquí cuando llegue el veredicto final, tendré 80 años»

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J. Mourinho
Manchester City

Larga entrevista de José Mourinho con el Corriere dello Sport. En la charla con el diario de Roma, ciudad donde entrenó y a la que volverá para el próximo partido de Champions League, el portugués también dio su opinión sobre el caso Manchester City y volvió a un tema que le toca de cerca, el de los árbitros. Esto es lo que dijo.



“¿Manchester City? Prefiero tomármelo un poco a risa. Creo que llegaremos a una conclusión, pero yo, que ya estoy en la sesentena, tendré que tener la suerte de seguir aquí cuando llegue el veredicto final. Ahora llegará una sentencia, luego un recurso… Yo tendré ochenta años”.

“¿Árbitros? No creo que el problema sea yo. Creo que es la mala suerte ligada al momento en el que llego a un determinado club. Aquí, en el Real Madrid, viví los años importantes del caso Negreira. Nadie lo sabía, pero nosotros los vivimos y los sufrimos. Ahora se sabe. Luego, en Turquía, estuvo el gran escándalo. Me ha pasado a menudo vivir este tipo de situaciones”.

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