Mourinho asesta un nuevo golpe a Díaz y Diomande, y zanja la situación de Valverde

El Real Madrid se prepara para disputar un importante duelo ante el Villarreal esta tarde de sábado, en el marco de la Liga española, en un partido en el que el conjunto blanco busca recuperar su equilibrio y disipar las dudas en torno a su nivel, además de evitar que se amplíe la diferencia con el Barcelona, que se enfrenta al Getafe más temprano en el día en el estadio Camp Nou.

Según el diario español "Mundo Deportivo", se espera que José Mourinho apueste por un once titular competitivo, liderado por Thibaut Courtois bajo los palos, con Marc Cucurella y Denzel Dumfries en las bandas, junto a Antonio Rüdiger e Ibrahima Konaté en el centro de la defensa.

La participación de Konaté estaba en duda debido a las molestias en la rodilla que arrastraba, pero finalmente se incorporó a la lista del equipo, con las previsiones apuntando a su presencia en el once titular.





En el centro del campo, se espera que Aurélien Tchouaméni juegue en su posición habitual, junto a Bernardo Silva, quien no participó demasiado con la selección de Portugal durante el parón internacional y podría aportar un plus en el aspecto de la circulación del balón y el juego colectivo.

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En cuanto a la línea de ataque, se prevé que Jude Bellingham asuma la labor de jugar por detrás del delantero, con Vinicius Junior en la banda izquierda y Kylian Mbappé en la posición de punta, mientras que es probable que Arda Güler ocupe el costado derecho.

Según el once previsto, Federico Valverde se sentará en el banquillo como medida preventiva, mientras que Yan Diomande no será titular pese a haberse incorporado al Real Madrid este verano procedente del Leipzig por 146 millones de euros. También es probable que el marroquí Brahim Díaz se quede en el banquillo.

El once previsto del Real Madrid ante el Villarreal

Portería: Courtois.

Defensa: Cucurella, Konaté, Rüdiger, Dumfries.

Centro del campo: Tchouaméni, Bernardo Silva, Bellingham.

Delantera: Vinicius Junior, Arda Güler, Mbappé.