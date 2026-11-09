Vinícius Júnior se ausentó y el Real Madrid mejoró: lo que ha hecho resurgir la pregunta que atemoriza a todos en el Bernabéu: ¿qué hará Mourinho cuando regrese el brasileño?

Y es que, tras la contundente victoria sobre el Valencia (3-0) en Mestalla, último partido que disputó Vinícius antes de ser sancionado con cuatro encuentros en LaLiga por su expulsión ante el Villarreal, el rendimiento del equipo mejoró de manera notable en su ausencia. Y ahora, su regreso se ha convertido en el problema más difícil al que se enfrenta el entrenador.

En la cadena COPE, el exguardameta internacional español Santi Cañizares, exjugador del Valencia y del Real Madrid, no dudó en plantear la solución que considera la única posible, una solución impactante que dará la vuelta a todos los cálculos en Madrid.

La solución es que juegue como delantero

Cañizares abordó el tema afirmando: "Ahora veremos cómo lo integra en el equipo", en alusión a la decisión que Mourinho debe tomar sobre el regreso del brasileño.

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Y continuó el exjugador del Valencia y del Real Madrid: "Vinícius es un jugador que, evidentemente, no va a pasar desapercibido, y no va a ser apartado".

Luego propuso una solución para integrar a Vinícius, diciendo: "Para mí, la solución para Mourinho es que la estrella brasileña juegue como delantero puro, en lugar de Mbappé", una solución que la estrella francesa rechaza.

Con esta frase, Cañizares hizo estallar la bomba: Vinícius debe ocupar el lugar de Mbappé en el centro del ataque, y no jugar a su lado en la banda.

Juntos, pero sin identidad

Y continuó Cañizares afirmando: "Es la única alternativa posible para él. Con ambos juntos en el campo, el equipo todavía puede ganar los partidos, pero no tendrá la misma identidad, ni el mismo equilibrio, ni el mismo ambiente positivo".

Y es que, con Vinícius y Mbappé juntos, el Real Madrid gana, pero pierde algo más importante: la identidad, el equilibrio y el ambiente positivo que aparecieron en ausencia del brasileño.

Una misión imposible para Mourinho

Y dijo Cañizares: "Este es un problema de difícil solución. Si logra hacer jugar a Vinícius e integrarlo en la dinámica del equipo, eso será realmente un gran logro".

Y añadió: "Si Mourinho consigue que Vinícius corra, merece un caluroso aplauso".

Cañizares puso de relieve el papel de Bellingham en el rendimiento del Real Madrid, afirmando: "Cuando está en el campo, es una persona muy generosa; cuando ve a los demás escaquearse de sus responsabilidades, los enfada, y aunque quisiera, no será como antes. Hay otros como Bellingham, pero con él esto es más evidente".

Así, la pelota queda ahora en el tejado de Mourinho. ¿Tiene el valor de hacer de Vinícius un delantero puro en lugar de Mbappé? ¿Y puede conseguir que corra, defienda y se integre en la dinámica del equipo? Cañizares señaló que, si lo logra, será un logro que merece un caluroso aplauso, y si no lo consigue, la crisis de Vinícius podría convertirse en la crisis de todo el Real Madrid.