Mourinho, ante una difícil elección entre arriesgar y la solución alternativa

El Real Madrid disputa un duelo lleno de riesgos esta tarde de sábado ante su invitado, el Villarreal, en la octava jornada de LaLiga.

El diario "Sport" señaló que José Mourinho, entrenador del conjunto merengue, busca un compañero para Antonio Rüdiger en el centro de la defensa, durante el encuentro de hoy ante el Submarino Amarillo.

La defensa del equipo blanco atraviesa una etapa delicada, ya que Dean Huijsen se perderá el partido ante el Villarreal por sanción, tras su expulsión en el derbi de Madrid, mientras que Raúl Asencio es baja después de haberse sometido recientemente a una intervención quirúrgica.

Las dudas rondan sobre la disponibilidad del francés Ibrahima Konaté tras sentir algunas molestias, mientras que Éder Militão es el único jugador que sigue avanzando conforme al programa establecido para él.

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Por fortuna, el defensa alemán Antonio Rüdiger goza de un excelente estado físico, y se centra en ofrecer su mejor nivel con el equipo, tras su retirada del fútbol internacional.

Rüdiger continuó trabajando en la ciudad deportiva de Valdebebas durante el parón internacional, y tiene la intención de mantener el nivel de fiabilidad que Mourinho espera de él siempre que necesite sus servicios.

La lista del Real Madrid invita al optimismo. Fede Valverde, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté se incorporaron a la convocatoria del equipo para enfrentarse al Submarino Amarillo.

El reto para Mourinho consistirá en decidir si se arriesga a alinear al central francés, o si recurre a otras alternativas, como colocar a Aurélien Tchouaméni en el puesto de central.