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José Mourinho, entrenador del Real Madrid, desveló su visión sobre el estatus de los jugadores dentro de su plantilla antes de volver al Santiago Bernabéu para enfrentarse al Celta de Vigo en LaLiga.

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José Mourinho, entrenador del Real Madrid, desveló su visión sobre el estatus de los jugadores dentro de su plantilla antes de volver al Santiago Bernabéu para enfrentarse al Celta de Vigo en LaLiga.

El diario Sport recogió las declaraciones más destacadas de Mourinho en la rueda de prensa previa, en la que afirmó: «El Celta de Vigo es mucho mejor de lo que indica su casillero de puntos y, después de un largo periodo lejos del Santiago Bernabéu, será un partido muy importante para nosotros».

El foco mediático volvió a centrarse en Vinícius Júnior, que goza de estatus de gran estrella, algo que también refleja su contrato, pero que por ahora ha perdido su puesto de titular en el Real Madrid.

Su mal rendimiento a principio de temporada, que él mismo reconoció, junto a su sanción de cuatro partidos en LaLiga, provocó que Yan Diomande le superara y que el futbolista marfileño le arrebatara el puesto.

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Sobre el reconocimiento de Vinícius de que no se preparó bien después del Mundial, Mourinho dijo: «El verano ya es pasado y ahora estamos en invierno. Lo que nos importa es el momento actual».

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Y añadió: «Lo importante es cómo se prepare para este periodo decisivo. También se acerca la Copa del Rey y después llega la Supercopa, en la que esperamos jugar dos partidos. Además, se nos acumulan los partidos hasta febrero. Esperamos ver a un buen Vinícius».

Prosiguió: «¿Será titular o suplente? Hace dos semanas se hablaba de Vinícius como el gran problema del Real Madrid y ahora, después de marcar goles ante Singapur y Japón, hablamos de otras cosas».

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Mourinho insistió: «Mi opinión sobre Vinícius es la misma que expresé hace cuatro o cinco semanas. Es un jugador espectacular, lo queremos y lo necesitamos, pero aquí no hay privilegios para ningún jugador y no hay ningún jugador que tenga que jugar por una decisión tomada de antemano. Tenemos un grupo que juega por el Real Madrid. El Real Madrid tiene que tener una plantilla fuerte con muchos buenos jugadores».

También dejó clara su intención de contar con una plantilla amplia: «Pronto tendré más de 23 jugadores y tendré que dejar a algunos en la grada. Quiero jugadores que me den opciones que me ayuden a hacer una gran temporada. Quiero más de 11 jugadores de primer nivel».

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Es evidente que las lesiones han disminuido en el equipo y, al respecto, Mourinho señaló: «Los jugadores han sufrido menos lesiones hasta ahora. Lo fundamental tiene que ver con cómo sienten los jugadores su profesión y cómo piensan en ella. Aprovechan todas las herramientas de trabajo que pueden ayudarles, y eso hay que elogiarlo. Alcanzar un buen estado físico es una cuestión multifactorial».

Si la situación sigue así y el Real Madrid mantiene a la mayoría de sus jugadores en buen estado de salud, al conjunto blanco le resultará más fácil seguir sumando victorias.