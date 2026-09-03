Mourinho abre fuego contra su jugador: la acumulación de errores es inaceptable

El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, dirigió claras críticas a su jugador Raúl Asencio, tras la emisión de una sentencia en su contra por conducir bajo los efectos del alcohol con una tasa cercana a cuatro veces el límite legal permitido.

Mourinho aseguró que la conducta del jugador del Real Madrid fuera del terreno de juego no se separa de su responsabilidad dentro del club, subrayando al mismo tiempo el compromiso y la profesionalidad del jugador durante los entrenamientos.

Mourinho declaró, durante la rueda de prensa previa al enfrentamiento ante el Real Betis programado para mañana viernes en la Liga española: "Todos cometemos errores, pero cuando los errores se acumulan es un asunto diferente".

Y añadió, según destacó el diario "As": "Un jugador del Real Madrid sigue siendo un jugador del Real Madrid las 24 horas. Lo que haces fuera del club puede dañar tu reputación y la del club, y no estoy contento".

Pese a sus críticas, el técnico portugués quiso elogiar la conducta del jugador dentro de la ciudad deportiva de Valdebebas, al decir: "Dentro de Valdebebas, es un verdadero profesional. Cuando estaba disponible, no había nadie que entrenara más que él o mejor que él. Y ahora, pese a su lesión, es el primero en llegar y el último en marcharse. Tiene una dedicación enormísima".

Mourinho explicó que el club abrió una investigación interna sobre el caso, pero que no tiene intención de tomar ninguna decisión deportiva por su cuenta antes de que se resuelvan los trámites.

Y dijo: "El club abrió un expediente de investigación y, como entrenador, mientras ese expediente esté abierto, lo trato como un jugador del Real Madrid. Y así seguirá durante las próximas semanas".

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