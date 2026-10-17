Mourinho abre el libro de la ira ante el Sevilla: la historia de la "vergüenza" y 13 acusaciones al arbitraje

Los enfrentamientos contra el Sevilla no pasan desapercibidos en la memoria de José Mourinho, pues el equipo español está ligado a dos de los episodios más sonados de choque entre el técnico portugués y el arbitraje, antes de que el Madrid se mida mañana domingo a su rival andaluz en LaLiga.

El episodio más reciente se dio en la final de la Europa League de 2023, cuando perdió el título con la Roma en Budapest en medio de airadas protestas contra el árbitro inglés Anthony Taylor; el otro ocurrió más de 12 años antes, cuando Mourinho convirtió el partido entre Real Madrid y Sevilla en un asunto arbitral, exhibiendo una lista de 13 acciones que reclamó con vehemencia.

El diario "Marca" señaló que, con la reactivación del debate sobre la tensión entre el Real Madrid, los árbitros y la Real Federación Española de Fútbol, estos episodios vuelven a la actualidad para poner el foco en el estilo de Mourinho a la hora de afrontar las decisiones arbitrales y en las crisis que en algunas ocasiones trascendieron los límites del campo hasta convertirse en desencuentros con las instituciones deportivas y las directivas de los clubes.

La final de Budapest: la pérdida del título encendió el enfrentamiento con Taylor

La historia más reciente comenzó en la final de la Europa League de la temporada 2022-2023, cuando la Roma se enfrentó al Sevilla en Budapest, después de que el equipo italiano hubiera conquistado el título de la Conference League la temporada anterior.

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El partido no transcurrió como Mourinho quería, ya que el Sevilla se llevó el título por séptima vez en su historia en los lanzamientos desde el punto de penalti, pero el técnico portugués no ocultó su convicción de que las decisiones arbitrales contribuyeron a complicar la tarea de su equipo.

En cuanto terminó el encuentro, Mourinho se dirigió hacia el árbitro inglés Anthony Taylor y le lanzó una frase cargada de rabia: "Eres una vergüenza, eres una vergüenza", en una escena que acabó con la apertura de un expediente disciplinario contra él por parte de la UEFA, antes de ser sancionado con cuatro partidos de suspensión.

Y no fue un simple arrebato pasajero: en la conferencia de prensa, Mourinho volvió sobre las decisiones que provocaron su enfado, criticó la cantidad de tarjetas amarillas y también reclamó la no expulsión de Erik Lamela tras recibir una segunda amonestación, antes de concluir asegurando que su equipo fue víctima de una injusticia pese al gran nivel que ofreció en la final.

Mourinho declaró: "Nos vamos a casa sintiéndonos muertos por la injusticia. Pero fue un partido magnífico y una gran final. El árbitro parecía español, por esa cantidad de tarjetas amarillas. Y cuando tenía que darle la segunda amarilla a Lamela, no lo hizo, y después marcó uno de los goles en los penaltis. Es una injusticia".

Ni la intervención del responsable arbitral europeo acabó con su enfado

La crisis se prolongó más allá del partido, concretamente en el aparcamiento del Puskás Arena, donde Mourinho mostró en su teléfono la imagen del penalti que se señaló a favor del Sevilla antes de que el videoarbitraje interviniera para anularlo.

Roberto Rosetti, responsable del arbitraje en la UEFA, trató de contener la situación y calmar al técnico portugués, pero su intento no cambió la postura de Mourinho, que le respondió: "Tú estabas de acuerdo con ellos".

Después volvió a dirigirse a Taylor, apoyándose en la postura de Rosetti sobre el penalti, y dijo: "Incluso Rosetti ha dicho que no es penalti, y tú no fuiste capaz de verlo".

Meses después, el asunto seguía presente en la memoria de Mourinho. Cuando le preguntaron de nuevo por el árbitro inglés, optó por no repetir su ataque anterior, pero lanzó un mensaje claro sobre la persistencia de su enfado: "No voy a decir lo que pienso de Taylor, porque me sancionarían con diez partidos de suspensión".

La noche del Bernabéu de la que Mourinho salió con una lista de 13 errores

Pero la tensa relación de Mourinho con el arbitraje en los partidos contra el Sevilla se remonta a años anteriores, concretamente a diciembre de 2010, durante su primera temporada con el Real Madrid.

En aquel momento, el conjunto blanco venció al Sevilla por un gol a cero, obra de Ángel di María, aunque el resultado no fue el eje del discurso de Mourinho después del partido. Acudió a la conferencia de prensa con una lista que incluía 13 acciones que consideró errores arbitrales cometidos por el árbitro Clos Gómez.

La lista recogía reclamaciones sobre decisiones de fuera de juego y faltas no señaladas a favor de los jugadores del Real Madrid, además de peticiones de tarjetas amarillas y de un penalti, así como críticas a la forma de calcular el tiempo añadido.

Sus reclamaciones más destacadas tenían que ver con los fueras de juego señalados a Mesut Özil, Karim Benzema y Di María, pese a que él consideraba que no estaban en posición antirreglamentaria; con la falta de sanción a algunas infracciones de los jugadores del Sevilla; y con un penalti no señalado tras una entrada sobre Granero en el minuto 69.

Mourinho también reclamó que no se mostrara la segunda tarjeta amarilla a Ricardo Carvalho durante un encontronazo con Negredo, y criticó que Özil recibiera una amarilla mientras era sustituido por perder tiempo, al considerar que los jugadores del Sevilla no recibieron el mismo trato.

Clos Gómez dirigió aquel partido y más tarde asumió la responsabilidad de la tecnología del videoarbitraje en España, a partir de marzo de 2018.

"No quiero defender al equipo yo solo": un mensaje a la directiva del Real Madrid

El objetivo de Mourinho al exhibir la lista no era únicamente dejar constancia de una nueva reclamación contra el árbitro, sino también empujar a la directiva del Real Madrid a adoptar una postura más clara en defensa del equipo.

El técnico portugués pidió una reunión urgente con el presidente del club, Florentino Pérez, y expresó su malestar por tener que asumir él solo la responsabilidad de protestar por las decisiones arbitrales y pagar después el precio con sanciones y suspensiones.

Mourinho afirmó: "Me han presentado una lista con 13 errores graves. Y me han preguntado si estoy cansado de la presión. No, porque no siento presión cuando hago las cosas que me gustan: entrenar y jugar. De lo que estoy algo cansado es de que me presenten una lista de errores arbitrales graves y luego quieran que yo ataque al árbitro y defienda a mi equipo. Este equipo merece que alguien lo defienda, hoy y en muchas otras ocasiones".

Y añadió: "Si cojo esta lista y actúo en consecuencia, el resultado será siempre el mismo: Mourinho sancionado. Tenemos un club y una estructura directiva, y quiero que todos defiendan a mi equipo, no que sea yo el único que lo haga. Lo que ha pasado hoy no merece ni comentarios".

Sus palabras encerraban una crítica a la directiva del club de entonces, en alusión a la falta del apoyo que esperaba de los responsables, entre ellos Jorge Valdano, director general deportivo, y Miguel Pardeza, director deportivo.