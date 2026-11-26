Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

En 2018, Marco Motta, nacido en 1986 y lateral de la Juventus entre 2010 y 2012, se convirtió en el primer italiano, y hasta hoy el único, en jugar en el Omonia Nicosia, rival de la Juventus hoy en la Europa League.

«El proyecto era ambicioso. Estaba pensado para plantar cara a los grandes rivales del Apoel Nicosia con una estructura y futbolistas procedentes de las principales ligas europeas, pero a mediados de temporada ya habían cambiado el director deportivo y el entrenador…», recuerda Motta en una entrevista con Gazzetta dello Sport.

«Sin duda, era una realidad peculiar, porque allí se juega una liga en la que los desplazamientos duran como mucho un par de horas en autobús, algo que no había vivido ni siquiera en la escuela de fútbol. En general, la influencia griega era evidente, también entre los futbolistas, pero nuestro equipo era especialmente internacional. De hecho, cuando me presentaron el proyecto, la idea era fichar a Seedorf como entrenador. Pero nunca llegó», añade.

Sobre la irregular Juventus actual: «Me sabe mal, sobre todo porque tiene un gran entrenador, Spalletti, con quien coincidí en la Roma y que espero que se quede mucho tiempo: lo veo con energía y convencido. Desde fuera todo parece siempre más sencillo, pero la Juventus debe aspirar a lo máximo y espero que vuelva muy pronto a ese nivel».

Anuncios Anuncios

Sobre Spalletti: «Todavía recuerdo las muchas lágrimas en el vestuario cuando decidió dimitir después de un par de jornadas. Ahora me inspiro en él: como entrenador me gustaría tener las cualidades que he visto en Spalletti, Conte, Gasperini y Ranieri. Si consiguiera aunque solo fuera el 5 % de cada uno de ellos, estaría muy contento».