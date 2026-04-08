Motsepe sobre el verdadero campeón de África: «Le he entregado la copa a Koulibaly»

La visita de Patrice Motsepe, presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), a Senegal ha reabierto la polémica sobre la final de la Copa Africana de Naciones de 2025. Se cuestiona quién es el verdadero campeón, tras la decisión de otorgar el título a Marruecos por el breve retiro de Senegal del campo. También se abordó la situación de los aficionados senegaleses retenidos en Marruecos.

La CAF les quitó el título a los Leones de la Teranga y se lo dio a Marruecos tras considerar que Senegal perdió la final por retirarse unos quince minutos del partido antes de volver al campo. y su victoria en la prórroga (1-0) sobre los locales, tras un partido marcado por la polémica arbitral y grandes tensiones.

Durante una rueda de prensa en Dakar, Motsi se refirió a los seguidores senegaleses aún retenidos en Marruecos tras la final y declaró: «Respetamos la soberanía de Senegal y de Marruecos».

Y añadió: «Estoy totalmente de acuerdo en que estas personas fueron detenidas en un estadio, durante un torneo que organizamos, por lo que también nos corresponde a nosotros la responsabilidad de ello».

Y concluyó: «Hay conversaciones diplomáticas en curso para resolver este problema; es una cuestión importante para nosotros, pero dada su delicadeza, no podemos discutirla públicamente».

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Al preguntarle quién es el verdadero campeón de África, respondió: «Entregué la medalla de oro a Sadio Mané, la copa a Kalidou Koulibaly y 10 millones de dólares a los Leones de Teranga, pero debo respetar las leyes vigentes».