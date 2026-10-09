Patrice Motsepe, presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), reveló que está estudiando reorganizar la Copa Africana de Naciones cada dos años, menos de un año después de aprobar su paso a disputarse cada cuatro años.

Motsepe declaró durante la celebración de la Asamblea General de la CAF, este viernes en Cabo Verde: "Hemos debatido el asunto en los últimos días, y estamos estudiando todas las opciones, incluido el regreso de la CAN cada dos años", entre los aplausos de los presentes.

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La Confederación Africana había anunciado, en diciembre de 2025, organizar el torneo cada cuatro años en lugar de cada dos, a partir de 2028, con el objetivo de ajustarlo al calendario internacional del fútbol.

Pero la decisión se topó con duras objeciones, que empujaron al presidente de la CAF a reconsiderarla.

Mil millones de dólares en juego

El asunto tiene una gran dimensión económica, pues el diario británico "The Guardian" confirmó, el pasado agosto, que la CAF se vio obligada a renunciar a mil millones de dólares, debido al paso de disputar el torneo cada dos años a cada cuatro.

Este movimiento llega en un momento en el que la imagen del torneo se vio afectada por los escándalos que vivió la final de la última edición entre Marruecos y Senegal, según la cadena "RMC" francesa.

A la espera de que se resuelva el asunto, la próxima edición de la Copa Africana de Naciones se celebrará del 19 de junio al 18 de julio de 2027, en Kenia, Uganda y Tanzania, mientras que aún no se ha determinado el país o los países anfitriones de la edición de 2028, que estaba previsto disputar antes del paso a la organización cada cuatro años.







