Motagua suma a Izaguirre para la gira por Estados Unidos

Primera División de Honduras: El lateral izquierdo de 33 años no encontró destino tras su salida de Celtic e integrará el plantel de Diego Vázquez.

Emilio Izaguirre se refugia en Motagua , después de que su contrato con expirara. Su intención era partir al fútbol de la , pero no encuentra club y el mismo jugador culpó a la institución escocesa. "Tuve ofertas en enero y Celtic no me dejó ir. Tuve ofertas de la MLS, mi agente solo me dijo que Celtic puso muchas trabas", acusó.

De esta manera fue el Ciclón Azul el que le abrió las puertas al lateral izquierdo de 33 años, quien estuvo en el equipo en sus inicios, desde 2004 a 2010

El nacido en Tegucigalpa emprendió viaje hacia San Pedro Sula para sumarse al plantel que comanda Diego Vázquez y podrá realizar la gira de amistosos por Norteamérica para continuar activo y mientras su futuro se resuelve.

"Es un jugador importante por su experiencia, es de la casa así que lo vamos a tener en cuenta. Todo dependenderá de lo que arregle él con los directivos", expresó el entrenador argentino del conjunto campeón de Honduras.

Izaguirre viene activo en las últimas semanas ya que representó al seleccionado catracho en la . Y ahora encara el tour hacia Norteamérica: Motagua tendrá dos amistosos previo a arrancar la actividad de la Liga Nacional: el viernes 19 de julio en Houston y el 21 en New Orleans contra Municipal Limeño de El Salvador.

Foto: Katharine Lotze/Getty Images