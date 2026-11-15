«Mostraba signos de preocupación»: Bernardo Silva, excluido de la concentración de Portugal

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La selección de Portugal recibió un nuevo golpe tras su abultada derrota ante Dinamarca, en un momento en el que se prepara para disputar su último partido de la fase de grupos de la Liga de las Naciones de la UEFA, en medio de cambios forzados en su lista antes del enfrentamiento ante Gales, que reviste gran importancia para definir el liderato del grupo.

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La Federación Portuguesa de Fútbol anunció la ausencia de Bernardo Silva en el próximo partido ante Gales, después de que sufriera una lesión durante el encuentro frente a Dinamarca, que terminó con la derrota de Portugal por 1-4, por lo que abandonará la concentración de la selección tras la evaluación de su estado médico por parte del cuerpo especializado, según confirmó el diario Record.

Silva, el nuevo capitán de la selección portuguesa, había marcado el único gol de su equipo en la derrota ante Dinamarca, pero no podrá participar en el próximo encuentro, después de que las pruebas médicas confirmaran que no estaba en condiciones de continuar con la selección. La Federación anunció oficialmente su exclusión de la concentración, junto a Rúben Dias y João Palhinha.

La Federación Portuguesa explicó en su comunicado que la exclusión de los tres jugadores se debió a motivos distintos, ya que se decidió eximir a Rúben Dias y João Palhinha de la participación después de que alcanzaran el máximo de tarjetas amarillas, lo que les impide disputar el próximo partido ante Gales, de acuerdo con el reglamento de la competición.

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El comunicado añadió que Bernardo Silva fue sometido a una evaluación médica por parte del Departamento de Salud y Rendimiento de la Federación Portuguesa de Fútbol, antes de ser considerado no apto para participar, por lo que se decidió eximirle de continuar el trabajo con la selección durante el presente parón internacional, sin revelar la naturaleza de su lesión.

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Las señales de preocupación habían aparecido en el centrocampista tras el final del partido ante Dinamarca, después de que permaneciera sobre el terreno de juego corriendo en solitario, antes de que las cámaras de los fotógrafos le captaran con gestos que denotaban malestar. Esto se produjo tras su participación como suplente en el minuto 79, cuando entró en lugar de Bruno Fernandes, antes de confirmarse su lesión posteriormente.

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Con la ausencia del trío, el entrenador Jorge Jesus tendrá que continuar los preparativos para el próximo encuentro con una lista de 24 jugadores, después de perder tres elementos de su plantilla por motivos relacionados con lesión y sanción, en un golpe notable antes del último partido del grupo.

La selección portuguesa se prepara para enfrentarse a Gales el próximo martes en la capital, Cardiff, dentro de la sexta y última jornada de la competición del Grupo 4 del Nivel 1 de la Liga de Naciones de la UEFA. La selección portuguesa necesita solo un punto para asegurarse terminar el grupo en el primer puesto.

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Además, el liderato del grupo otorga a Portugal una importante ventaja de cara al sorteo de los cuartos de final del torneo, previsto para el día 20 de noviembre en curso, ya que la selección se asegurará su clasificación entre los cabezas de serie en el sorteo si consigue el punto requerido ante Gales.

Cabe destacar que el partido entre Portugal y Dinamarca comenzó con una celebración de la afición para homenajear a la leyenda Cristiano Ronaldo, tras anunciar su retirada internacional, cuando los jugadores saltaron al partido con camisetas que llevaban su nombre y el número «7», mientras la afición portaba una pancarta con el mensaje «Gracias, capitán», aunque los visitantes arruinaron la celebración humillando a los anfitriones.

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