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«Moriremos por él»... Un jugador argentino se derrumba por culpa de Messi

L. Messi
G. Simeone
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Un líder que inspira a todos

Giuliano Simeone, jugador de la selección argentina, ha revelado la gran influencia que ejerce Lionel Messi en la concentración del «Tango», tras mostrarse muy emocionado al hablar de su capitán tras la clasificación para la final del Mundial de 2026.

Argentina alcanzó la final al vencer 2-1 a Inglaterra y ahora enfrentará a España el domingo.

Simeone declaró a los medios: «La verdad es que esto me emociona mucho y me conmueve... Leo tiene 39 años, lo ha conseguido todo y ya tiene todo lo que cualquier futbolista puede soñar en su carrera; sin embargo, sigue luchando en el campo».

Y añadió: «Por eso, lo que nos queda a nosotros como jugadores es darlo todo en el campo, correr y darlo todo por él, correr por toda Argentina… Estamos realmente muy felices».

Lee también... Messi estalla: «Nadie nos ha halagado... ¡Que se enfade quien quiera!».

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Las palabras de Simeone reflejan el alto ánimo del plantel, que ve en Messi su principal fuente de inspiración de cara a una nueva final.

Las palabras del hijo del entrenador, Diego Simeone, resumen la relación especial entre Messi y sus compañeros, pues el veterano astro sigue siendo un ejemplo de lucha pese a su edad y a haberlo ganado todo.

Messi liderará a Argentina en la final del Mundial contra España, con la meta de retener el título, y sus compañeros están listos para escribir un nuevo capítulo en la historia del “tango”.

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